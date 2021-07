» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 13/jul/2021 de La Auténtica Defensa. Villa Dálmine no levanta cabeza













Perdió 2-1 ante Instituto y se quedó nuevamente con las manos vacías, esta vez, a pesar de empezar ganando. Así se sigue hundiendo en el fondo de la tabla. El próximo sábado cierra la primera rueda visitando a Barracas Central. De una racha de cuatro partidos sin derrotas, en la que había sumado su primera victoria de la temporada, Villa Dálmine pasó sin escalas a una racha de cuatro juegos sin triunfos, con dos caídas consecutivas. Un presente que quedó sellado ayer en Mitre y Puccini, donde perdió 2-1 frente a Instituto por la 16ª y anteúltima fecha de una primera rueda para el olvido. Y por primera vez en la temporada no logró sumar cuando empieza ganando el cotejo: los dirigidos por Marcelo Franchini se fueron arriba al descanso gracias a una gran definición de Fernando Bersano, pero en el complemento no supieron ordenarse para resistir la presión de La Gloria ni tampoco tuvieron pericia para aprovechar los espacios que la visita fue dejando a la búsqueda del empate. Para este duelo, el DT cambió tácticamente: apostó por Lucas Cajes como compañero de ataque de Alejandro Gagliardi y el equipo tuvo mayor presencia de mitad de cancha hacia adelante y contó con más opciones para avanzar en terreno ajeno. Sin embargo, la modificación del sistema (ayer jugó 4-4-2) y las características de los hombres utilizados le quitó orden, una situación que influyó en un aspecto que no se venía dando: una floja defensa de la propia área. El segundo tiempo fue clara evidencia de ello. Y de la falta de jerarquía del plantel, sumamente limitado en cantidad y calidad de recursos. Incluso desde lo físico. Una actualidad que Franchini no ha podido disimular y ha tratado de combatir desde su aceptación. Sin embargo, las lesiones de Laureano Tello y Facundo Lando y la salida de Cristian Ojeda pusieron definitivamente al equipo a la espera de la segunda rueda y de los refuerzos que puedan llegar para tratar de encontrar soluciones. Y eso se nota en lo anímico. Mientras tanto, Villa Dálmine se sigue hundiendo en la tabla de la Zona B y va quedando cada vez más lejos de pelear, aunque sea, el ingreso a la próxima Copa Argentina (clasifican los siete mejores). Así, la visita a Barracas Central del próximo sábado será el final de una etapa. Ojalá, también el comienzo de otra muy distinta. EL PARTIDO Cambió Franchini para recibir a Instituto: ante la falta de intérpretes y de peso ofensivo dejó el 4-1-4-1 y buscó respuestas en el 4-4-2 con el ingreso de Cajes por Stancato. Así, el juvenil se convirtió en acompañante de Gagliardi, mientras Larrea se mantuvo a la derecha. Entonces, Villa Dálmine no fue tan rocoso en su bloque defensivo, por lo que entregó mayores espacios en el mediocampo. Pero, al mismo tiempo, contó con mejores opciones para realizar las transiciones ofensivas, aprovechando también que el rival hizo un planteo abierto. Incluso, los pelotazos largos a Gagliardi tuvieron mayor sustento por la presencia de Cajes y los desprendimientos constantes de Bersano (especialmente) y Larrea. Y si bien el arranque mostró aproximaciones de riesgo a pelota parada (Bilbao contuvo un cabezazo de Mazur al minuto de juego; y Romero elevó su testazo a los 3), también dejó en evidencia a ambos equipos cuando se arrimbana a zona de definición: tanto uno como otro llegaban a inmediaciones del área rival, pero al momento generar peligro fracasaban claramente por falta de creatividad o marcadas imprecisiones (especialmente al lanzar centros). Ambos intentaron superar esa impotencia con remates de media distancia: primero probó Cuello, tras enganchar de derecha al centro (Bilbao resolvió sin problemas su disparo); y del otro lado, Díaz exigió a Carranza con un remate largo que el arquero visitante envió al córner. Hacia la media hora de juego, el Violeta se fue plantando en campo rival y se envalentonó con buenas acciones de Cajes. Después de faltarle convicción para atacar un centro "pinchado" de Gagliardi, el juvenil mostró desfachatez para encarar y con un par de "chiches" generó dos oportunidades: en la primera asistió a Bersano, quien resolvió mal; y en la segunda, su remate desde la medialuna del área rebotó en un defensor. Instituto respondió con una gran chance: a los 36, después de un desentendimiento entre Cáseres y Romero (terminaron chocando), Huguenet tuvo tiempo y espacio para liquidar, pero su zurdazo cruzado salió ancho. Poco después, el local volvió a defender mal dentro del área y en un largo saque lateral de Ferreyra, el mismo Huguenet la bajó, pero ni Garro ni Pino pudieron superar los desesperados cierres de Cáseres y Pollacchi. En ese contexto de incertidumbre en el cotejo llegaría la acción que abrió el encuentro: a los 40, Gagliardi peinó el balón y ante la duda de la defensa visitante, Bersano madrugó a Gómez en velocidad y, cuando Carranza salió a atorarlo, definió con una preciosa vaselina para convertir su tercer tanto en el campeonato. Así, Villa Dálmine salió al segundo tiempo con una ventaja que podía aprovechar por las urgencias de La Gloria. Sin embargo, no se supo ordenar en campo propio, siguió defendiendo mal su área y fue superado por el conjunto cordobés, que lo presionó y lo desequilibró sumando mucha gente en ataque. Especialmente a partir del ingreso de Arce, quien se transformó en el conductor que le hacía falta (Franchini optó por no reforzar el bloque defensivo tras el ingreso del talentoso zurdo). Entonces, a los 16, después de una seguidilla de remates, un intento de Ferreyra pegó en un Romero que se dio vuelta y levantó su brazo, motivo suficiente para que Acita (sin dudar) sancione el penal que Arce transformó en el 1-1. Con el empate, el juego se hizo abierto, porque el Violeta entendió que debía salir (Díaz se había metido muy atrás y el equipo se había quedado sin conducción para las transiciones ofensivas) y, al mismo tiempo, la visita sintió que era su momento para ir por más. En ese intercambio, el elenco campanense dependía demasiado de lo que pudiese generar Díaz (lo de Gagliardi fue más sacrificio que juego, mientras lo de Larrea resultó intrascendente). Por eso Instituto lucía más entero, con mejores combinaciones ofensivas para desequilibrar. Sin embargo, el 2-1 cordobés llegaría por otra mala defensa Violeta de su área: el córner de Arce superó la presencia de Sosa en el primer palo y fue conectado por Landa (le ganó a Pollacchi), quien con un potente cabezazo sentenció a Bilbao. Con el cambio en el marcador se revirtió la dinámica del partido: Instituto se retrasó para defender y permitió que los dirigidos por Franchini dispusieran del balón y el dominio territorial. Y con Díaz como abanderado, Villa Dálmine generó tres situaciones que podrían haber derivado en el empate: a los 36, Sosa fue tomado de atrás por Gómez cuando quedaba solo tras una gran asistencia de Díaz (Acita no compró la caída del Colo); a los 40, Díaz zigzagueó entre varios defensores y llegó al punto penal, pero su puntazo dio en el pie de un Carranza que parecía vencido (Martiré desaprovechó el rebote al elevar su volea); y a los 44, Gagliardi ganó dos veces de arriba, aunque sin suerte (a su primer cabezazo le faltó fuerza; y el segundo se fue junto al palo). Por eso, el 2-1 no se movió y el duelo entre los dos equipos con mayor cantidad de empates en el torneo tuvo un ganador: fue Instituto. Para Villa Dálmine quedó una nueva decepción que lo hunde cada vez más en el fondo de la tabla.

GERMAN DÍAZ VOLVIÓ A SER EL MÁS CLARO CON EL BALÓN. SÍNTESIS DEL PARTIDO VILLA DÁLMINE (1): Emanuel Bilbao; Maximiliano Pollacchi, Rodrigo Cáseres, Zaid Romero, Facundo Rizzi; Santiago Moyano; Leandro Larrea, Germán Díaz, Fernando Bersano; Lucas Cajes y Alejandro Gagliardi. DT: Marcelo Franchini. SUPLENTES: Juan Manuel Vacirca, Carlos Freixa, Jeremías Kruger, Agustín Stancato, Franco Costantino, Valentín Albano, Gastón Martiré, Sergio Sosa y Juan Cruz Franzoni. INSTITUTO (2): Jorge Carranza; Leonardo Ferreyra, Agustín Gómez, Lucas Landa, Rodrigo Mazur; Alexis Cuello, Nicolás Watson, Alejandro Faurlin; Rodrigo Garro, Martín Pino e Ignacio Huguenet. DT: Marcelo Vázquez. SUPLENTES: Emnaiel Sittaro, Nicolás Vaguer, Leonardo Monje, Emiliano Endrizzi, Gregorio Rodríguez, Damián Arce, Joaquín Mateo y Gustavo Villarruel. GOLES: PT 40m Fernando Bersano (VD). ST 17m Damián Arce –de penal- (I) y 31m Lucas Landa (I). CAMBIOS: ST 10m Arce x Faurlin (I) y Villarruel x Cuello (I); 18m Sosa x Cajes (VD); 29m Endrizzi x Garro (I); 35m Martiré x Bersano (VD) y Costantino x Larrea (VD); y 36m Vaguer x Pino (I). AMONESTADOS: Gagliardi (VD); Garro y Mazur (I). CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: Franco Acita.

EL JUVENIL CAJES FUE TITULAR Y JUGÓ COMO PUNTA, OFRECIÉNDOLE MEJOR COMPAÑÍA A GAGLIARDI. CUANDO TUVO LA OPORTUNIDAD, MOSTRÓ ATREVIMIENTO PARA ENCARAR.





GAGLIARDI DERROCHA SACRIFICIO, PERO SIGUE SIN PODER CONVERTIR EN EL VIOLETA





LA EXQUISITA DEFINICIÓN DE BERSANO PARA ADELANTAR AL VIOLETA EN EL FINAL DEL PRIMER TIEMPO. BARRACAS, ÚNICO ESCOLTA Ayer ganó 3-2 en San Juan y quedó a cinco puntos de Güemes. En el cierre de la 16ª fecha de la Zona B, Barracas Central logró un gran triunfo como visitante: derrotó 3-2 a San Martín en San Juan. De esa manera llegó a los 25 puntos y quedó como único escolta de Güemes de Santiago del Estero, que el domingo había superado 1-0 como local a All Boys. Los demás resultados de esta jornada de la Zona B fueron: Brown (A) 1-1 Independiente Rivadavia, Defensores de Belgrano 1-6 Tristán Suárez, San Telmo 0-0 Gimnasia (J), Almagro 2-1 Deportivo Morón, Santamarina 0-2 Ferro Carril Oeste y Guillermo Brown (PM) 1-1 Atlético de Rafaela. En tanto, en la Zona A, Quilmes dio la sorpresa anoche: le ganó 2-1 como visitante a San Martín de Tucumán, que llegaba en racha y tenía la posibilidad de trepar a lo más alto por las derrotas de Tigre (1-0 con Almirante Brown) y de Gimnasia de Mendoza (2-1 con Temperley). Los demás marcadores de la 16ª fecha de la Zona A fueron: Nueva Chicago 1-1 Alvarado, Atlanta 0-0 Mitre (SdE), Belgrano 0-1 Agropecuario, Chacarita 0-0 Estudiantes (BA) y Deportivo Riestra 0-1 Deportivo Maipú. Con estos resultados se apretó la cima de la tabla: Tigre manda con 28 puntos; Gimnasia (M) es escolta con 27; después se ubican Atlanta, San Martín (T) y Almirante Brown con 26; y sexto asoma Quilmes con 25.

