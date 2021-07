» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 13/jul/2021 de La Auténtica Defensa. Correo de Lectores:

Campana Feliz 136º Aniversario!!!

Por Miguel R. Espónda Pagani







Si me permiten yo también quiero sumarme a los festejos de esta "nuestra querida Campana" La primera vez que vine a Campana fue a mediados del año 1966 era en ese entonces funcionario del Servicio Nacional de Sanidad Animal -Senasa- dependiente de Agricultura y Ganadería de la Nación en enero del año 1967 vine a cumplir mis funciones aquí con asiento oficial y el día 1º de julio de 1968 nos instalamos aquí. Recuerdo que la perspectiva era que estaría entre dos y tres años, han pasado más de cincuenta. Poco a poco, nos fuimos integrando a Campana, más que nada por mi actividad laboral en el campo en 1970 nuestro hijo mayor comienza en el Jardín Nº 1 ahí fue que nos relacionamos con gente de la ciudad, ese año al realizarse la Asamblea Anual De la Cooperadora la integre y mi esposa en lo que se denominaban abejas laboriosas". En el año 1973 se inicia la actividad Scout alguien me comenta a su vez yo a mi esposa se lo planteamos a nuestro hijo y nos integramos los cuatro de la familia a los Scouts y por ellos integre el Rotary Club de Campana, ya que en una oportunidad fue a pedirle una colaboración al fallecido veterinario Dr. Juan Carlos Moroni invitándome a una reunión semanal rotaria y paralelo integre ambas instituciones por más de veinte años. Y por los Scouts fue que me motivó escribir estas líneas. Me pregunté… cómo se olvidaron de los Scouts?. No quiero hacer nombres porque sería extenso y por ahí injusto olvidarme de varios nombres seguramente porque de los scouts ellos dieron origen a no menos noble institución de los Bomberos Voluntarios. Aquellos los scouts se fundaron un 24 de septiembre de 1936 y los Bomberos un 4 de setiembre de 1949. La Fundación de los Scouts fue por el conocido incendio de la Destilería "West Indian en el año 1935 ya que vinieron a Campana el Grupo Scout Martin Rodríguez de Capital Federal. Quiero sumarme al comentario surgido el día 6 de julio en Whatsapp y mencionar personajes y hechos de esta nuestra querida Campana. Sumar personajes de la música como Atilio Stampone, renombrado músico del tango, el fallecido odontólogo Dr. Carlos Cigni Seudónimo artístico Carlos Blondenl, ganador en el primer festival de tango en la ciudad de Baradero en el año 1966.Su hijo Mariano Cignia bandoneón del Sexteto Mayor. Y siguiendo con el tango en el Bar que había en la esquina de Rocca y Güemes, hoy prestigiosa Heladería, se improvisa un escenario y entre otro actuaba "Titin" Lagarde, presentándose según el acompañado de las guitarras de "Como Hombre" y Papacito y estos por debajo, pero el público lo oía:"Tiipino Medigas Come Hombre". Otro personaje el Profesor Raúl Russell, que hizo una sugerencia técnica para el escenario del Festival de Cosquin que se presentara el inconveniente a horas de comenzar el Primer Festival y otra del profesor Rusell con su homónimo odontólogo. Siendo el llamado anoche le decía al paciente: tome Ud. un calmante y mañana lo espero en el consultorio. En el Whatsapp mencionaba la famosa "Vuelta del Perro" clásica actividad de los pueblos o ciudades chicas, alguien de Campana me comentó que también era costumbre ir por la Estación del Ferrocarril los días sábados entre las 20 y 20.30 arribaba un tren que había salido de la Estación Retiro era bien o destacado bajar de ese tren y había algunas que iban hasta la ciudad de Escobar y subían ese tren que los traían a Campana. Y lugares emblemáticos como almacén y despacho de bebidas "Cingolani" .Lo mismo enfrente de Pagani "La Estrella" de Romanoi en esquina de Estrada y Colón otro almacén y despacho de bebidas de Sanguinetti en Sarmiento y Berutti. Otro personaje es el médico veterinario Dr. Diego Rogelio Andreini quien tuvo que emigrar por razones de ideas políticas diferentes con el gobierno de entonces. Y los deportistas: fútbol: Cesario, Massuelli, Charli Letanu, Basualdo. En remo: Sergio Fernández. Médicos de la talla de Becerra, De Dominicis, Lito Schinoni, Maggio, Romano. Faltan muchos nombres de personas y personajes. Sugiero a los que tienen el don de la expresión y la narrativa escribir o dar charlas que lo hagan me parece que importante es saber quienes nos han precedido de lo que hicieron o fueron lo bueno para repetirlo y lo malo para evitarlo. Según mi forma de pensar si todo tiempo pasado fue mejor porque ya fue y sabemos como fue pero que maravilloso pensar en el futuro, en lo que vendrá, ser positivo, vivir con ilusión. Campana. Feliz Cumple!!

