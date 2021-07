» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 13/jul/2021 de La Auténtica Defensa. Mucho sentimiento y arte en el Centro Médico Rawson

Por Valentina Suarez Moragues







Este mes de Julio, en el Centro Médico Rawson (CMR) nos deleitamos con las obras de los artistas: Roberto Pérez, Adelina Aurelia Fontanella y Camila del Signore. Roberto Pérez, un artista daltónico que nos maravilla con sus selecciones de colores y sus formas orgánicas abstractas, nos prestó 5 de sus cuadros que están colocados a lo largo de todo CMR. En las obras seleccionadas para este mes, predominan los violetas, azules y rosados, acompañados por tonos anaranjados que complementan a los anteriores. Él me comentó que hay mucho del caos de Yuyo Noé y de lo lúdico que tiene que ver con su proceso creativo y con la elección de los colores, las formas y las manchas. También se sale de lo convencional y utiliza, de repente, liquid paper sobre la tela, lo cual me resultó súper interesante y un acierto en cuanto a lo visual. Los temas que toca en sus obras son: el sentido de la vida, la incertidumbre, la angustia, la tristeza, la sociedad y cómo ésta afecta en nuestra autopercepción. A mí, en lo personal, sus obras me parecen que tienen un misterio sin resolver, me invitan a seguir sus recovecos, detenerme en los detalles, apreciar sus texturas visuales y a dejarme invadir por su angustia, sin miedo. A lo largo del pasillo, en los pequeños atriles de las ventanitas, tenemos 7 dibujos realizados en tinta de Adelina Aurelia Fontanella. Es una artista que se formó en Bellas Artes, en Historia del Arte, profesorado en Artes Decorativas y ganó numerosos premios. Actualmente ilustra portadas de libros y poemas de autores locales. Sus dibujos tratan sobre la mujer y sobre el tango. Entrelaza líneas moduladas y formas orgánicas, generando redes y acompañando la figura humana con distintos elementos o animales. También está presente el uso de líneas y puntos que generan texturas. Por último se encuentran las obras de Camila del Signore. Es Licenciada en Artes Visuales, cursamos juntas en la UNA. Da talleres de pintura y de grabado. Los dos cuadros que están expuestos son pinturas hechas con acrílicos. Conviven muy bien con las de Roberto, no sólo por las paletas de colores, sino también por el factor caótico y dinámico. Con sus pinceladas crea formas orgánicas y entornos de fantasía. Ella me dijo que "expone la distorsión de la vida ligada al arte, la flora, la fauna, los sueños, desafiando la coherencia y la linealidad del tiempo".

Cuadro de Camila del Signore sobre el atril y cuadro de Roberto Pérez sobre la pared.





Cuadro de Adelina Aurelia Fontanella





Cuadro de Camila del Signore



