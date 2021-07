» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 13/jul/2021 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 13 de Julio







DÍA MUNDIAL DEL ROCK En este día se conmemora el concierto benéfico "Live Aid" ("Ayuda en vivo"), uno de los eventos musicales más grandes del siglo XX, en el que emblemáticas bandas de rock e importantes artistas deslumbraron al mundo y recaudaron 100 millones de dólares, que fueron destinados al fondo de ayuda a las víctimas de hambruna de África, en el año 1985. El año anterior, Bob Geldof, líder de la banda "The Boomtown Rats", había quedado conmocionado por un informe en el que se mostraba la dura situación que atravesaba el Cuerno de África, en especial Etiopía, por lo que se contactó con Midge Ure de la banda "Ultravox" y fundó la organización "Band Aid Trust". Asimismo, compusieron el sencillo "Do they know it´s christmas?" ("¿Saben que es Navidad?"), el cual fue interpretado por Boy George, Bono, Phil Collins, Duran Duran y Sting, entre otros y fue un éxito mundial. En cuanto al recital, el mismo se llevó a cabo en el Estadio de Wembley (Londres) y el John F. Kennedy Stadium (Filadelfia), donde "Queen", "Led Zeppelin", "The Who", "U2", David Bowie, Madonna, Phil Collins, Eric Clapton y Paul McCartney, entre otros, tocaron durante 16 horas y fueron vistos por más de 3000 millones de televidentes.



PARTIDO DESPEDIDA DE ARIEL ORTEGA Hace 8 años se realizaba el partido despedida de Ariel Ortega en "El Monumental". En ese entonces se enfrentaron los "Amigos de Ortega" contra los "Amigos de River"; el primero estaba integrado por Roberto Ayala, Juan Pablo Sorin, Javier Saviola, Enzo Francescoli e Ignacio Scocco (dirigidos por Américo Gallego) mientras que el segundo estaba integrado por Leonardo Astrada, Marcelo Gallardo, Eduardo Coudet, Leonardo Ponzio y Daniel Villalba (dirigidos por Ramón Díaz). Cabe aclarar que el jujeño jugó un tiempo para cada equipo y convirtió 4 goles incluso su hijo, Tomás, contribuyó con un tanto. El equipo ganador fue River que se impuso 8 a 2 en un partido marcado por la alegría, la emoción y el agradecimiento de los hinchas: "No tengo palabras de agradecimiento por este momento, quiero agradecer a ustedes [los hinchas] y a mis compañeros. Tenía pensado decir mil cosas pero lo único que se me viene a la cabeza es agradecer a Dios por hacerme hincha de River" manifestó el "Burrito". A lo largo de su carrera en el "Millonario", Ortega se consagró campeón del Torneo Apertura (1991, 1993, 1994 y 1996), el Torneo Clausura (2002 y 2008); a nivel internacional, salió campeón de la Copa Libertadores 1996. Por otra parte, vistió la camiseta de Valencia (España), Sampdoria y Parma (Italia), Fenerbahçe (Turquía), Newell´s Old Boys, Independiente Rivadavia de Mendoza, All Boys y Defensores de Belgrano.



"A VIEW TO A KILL" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el año 1985, el sencillo "A view to a kill" de "Duran Duran" destronaba a "Sussudio" de Phil Collins del puesto número 1 del "Billboard hot 100". Perteneciente a la banda sonora de la película "En la mira de los asesinos" (1985) y compuesto por la banda británica junto a John Barry, la canción es la única de las películas de James Bond en llegar a lo más alto de las listas: "Las canciones Bond tienen que ser grandes canciones. Tienen que tener grandiosidad" afirmó John Taylor.



