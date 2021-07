» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 13/jul/2021 de La Auténtica Defensa. NotiCMR:

Día Internacional del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad

El 13 de julio es el Día Internacional del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y desde CMR queremos aprovechar la efeméride para promover la concientización en torno a su atención. El TDAH es uno de los trastornos del neurodesarrollo más frecuentes de la niñez, que interfieren en su desenvolvimiento social y escolar. El control temprano ayuda siempre a una mejora. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) es una afección crónica que afecta a millones de niños y a menudo continúa en la edad adulta. El TDAH incluye una combinación de problemas persistentes, tales como dificultad para mantener la atención, hiperactividad y comportamiento impulsivo. Los niños con TDAH también pueden tener dificultades con la baja autoestima, las relaciones problemáticas y el bajo rendimiento escolar. Los síntomas a veces disminuyen con la edad. Sin embargo, algunas personas nunca superan por completo sus síntomas de TDAH. Pero pueden aprender estrategias para tener éxito. El diagnóstico y tratamiento tempranos pueden hacer una gran diferencia en el resultado. SÍNTOMA Las características principales del TDAH incluyen la falta de atención y el comportamiento hiperactivo-impulsivo. Los síntomas del TDAH comienzan antes de los 12 años de edad y, en algunos niños, se notan a partir de los 3 años de edad. Estos síntomas pueden ser leves, moderados o graves, y pueden continuar hasta la edad adulta. El TDAH ocurre con más frecuencia en los varones que en las mujeres, y los comportamientos pueden ser diferentes en los niños y las niñas. Por ejemplo, los niños pueden ser más hiperactivos y las niñas pueden tender a ser menos atentas. El comportamiento típico de desarrollo comparado con el TDAH La mayoría de los niños sanos no prestan atención o son hiperactivos o impulsivos en un momento u otro. Es típico que los niños en edad preescolar tengan períodos de atención cortos y no puedan seguir con una actividad por mucho tiempo. Incluso en niños mayores y adolescentes, el período de atención a menudo depende del nivel de interés. Lo mismo ocurre con la hiperactividad. Los niños pequeños son naturalmente activos; a menudo todavía están llenos de energía mucho después de haber agotado a sus padres. Además, algunos niños tienen naturalmente un nivel de actividad más alto que otros. Nunca se debe decir que un niño tiene TDAH solo porque es diferente a sus amigos o hermanos. Los niños que tienen problemas en la escuela, pero se llevan bien en casa o con los amigos, probablemente tengan problemas con algo que no sea el TDAH. Lo mismo ocurre con los niños que son hiperactivos o que no prestan atención en casa, pero cuyas tareas escolares y amistades no se ven afectadas. CUÁNDO CONSULTAR AL MÉDICO Si te preocupa que tu hijo muestre signos de TDAH, consulta con su pediatra, por esto, recomendamos estar atentos a niños y niñas que manifiesten, de manera frecuente, los siguientes síntomas: Problemas de hiperactividad: - Le cuesta estar sentado. - Corre o trepa en situaciones en las que no es adecuado. - No puede jugar o participar en actividades recreativas de manera tranquila. - Habla de manera excesiva. - Responde antes de que terminen de formularle las preguntas, demostrando ansiedad. - Le cuesta esperar su turno. Tiende a interrumpir a otros y entrometerse. Problemas para prestar atención: - Comete errores por descuido. - Pareciera que no escucha cuando se le habla directamente. - No cumple las instrucciones y no logra completar actividades porque la concentración se le desvía. - Tiene problemas para organizar tareas y actividades. - Se niega o le disgusta hacer tareas que requieren realizar un esfuerzo mental durante un período prolongado. - Pierde cosas necesarias para las tareas y actividades. - Tiene olvidos recurrentes. - Puede que se mueva nerviosamente, dé golpecitos con las manos o los pies, o se retuerza en el asiento. Es muy importante que atiendas a estos síntomas, siempre que se presenten de manera frecuente y en varios contextos (hogar y escuela, con amigos y familia). Esto es clave para saber que pueden tratarse de síntomas de un TDAH. Lic. Gisela Kellaris, Fonoaudiología (M.P.:625) - Centro Médico Rawson - cmrawson.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606

