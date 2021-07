P U B L I C









Lo afirmó el autor del gol de la victoria sobre Liniers. De cara a la novena fecha, el Portuario, que visita a Argentino de Rosario, quedó con tres puntos de ventaja sobre su escolta Muñiz. A falta de tres fechas para el final del Torneo Apertura de la Primera D, Puerto Nuevo se mantiene invicto y como único líder, con tres puntos de ventaja sobre Deportivo Muñiz y con cuatro puntos sobre Defensores de Cambaceres. Un presente que ilusiona a todos sus simpatizantes. Y sus últimos tres goles muestran el mismo nombre y apellido: Enzo Moreno. Después de marcar el quinto tanto en la goleada sobre Atlético Lugano, el ahora extremo izquierdo fue clave en las siguientes dos presentaciones del Auriazul: anotó el gol del triunfo sobre Yupanqui en cancha de Argentino de Merlo y, posteriormente, repitió en la gran victoria frente a Liniers del pasado sábado en el barrio Don Francisco. "Por suerte se me está dando", asiente Enzo con una sonrisa. Su gol ante La Topadora lo dejó "muy contento" y valió tres puntos de oro: "Fue una jugada por derecha, Selem (Lojda) desbordó y me vio llegar por el otro lado. Su centro fue muy bueno, así que mucho crédito del gol es de él", lo elogió. Igualmente, su definición, de primera y en salto, se ajustó a la velocidad y precisión con la que se desarrolló la acción que inició Antonio Samaniego con un gran pivoteo y habilitación para Lojda. Los tres conforman el tridente de ataque por el que apostó Gastón Dearmas desde la pretemporada. "Me tuve que adaptar a jugar por izquierda, porque siempre lo había hecho por derecha. Al principio rotábamos con Selem, pero ya me acostumbré a jugar por izquierda, me adapté mucho", contó Moreno en diálogo con La Auténtica Defensa. Y si la campaña de Puerto Nuevo ya venía despertando grandes expectativas, el haber derrotado a Liniers después de 30 años y 24 partidos terminó de consolidar todas las ilusiones. "Fueron tres puntos que nos sirvieron muchísimo. Queríamos ganar y salimos a buscarlo de entrada", explicó Enzo sobre el duelo del pasado sábado en el Carlos Vallejos. "Todos los partidos son duros y complicados, pero sabíamos que con Liniers iba a ser más duro todavía. Hicimos un gran primer tiempo y en el segundo, ellos pusieron mucha gente en ataque y nos hicieron sufrir. Por suerte, nunca nos quedamos y lo pudimos aguantar", lo analizó. Y sobre las dificultades que encierra cada uno de los encuentros de la divisional, Moreno no duda en destacar a la menor de las categorías del Ascenso: "Se juega bien en la Primera D, hay muchos chicos en cada uno de los equipos que intentan jugar. Después es una categoría muy dura, donde se juega con el corazón y eso es lo mejor que puede pasar". La victoria sobre Liniers iluminó incandescentemente la chapa de candidato que el Portuario venía construyendo fecha a fecha. Sin embargo, eso no sacude al plantel: "Tratamos de no pensar si somos candidatos o no. Nosotros sabemos que tenemos que estar tranquilos, pensando siempre en el próximo partido. Ahora se nos viene Argentino en Rosario y solo estamos pensando en ir a jugar allá como lo venimos haciendo", afirma Enzo. Incluso, el atacante tampoco le dio mayor trascendencia al empate del domingo de Muñiz frente a Central Ballester, un resultado que le permite a Puerto Nuevo tener hoy tres puntos de ventaja en la cima: "Está claro que nos sirvió, pero nosotros pensamos solamente en nosotros y en dar lo mejor que tenemos para no depender de los resultados de otros", señaló. Ese "nosotros" se escucha una y otra vez en las respuestas de Moreno y es parte de la gran virtud que, a su entender, tiene este equipo que también debió superar distintas adversidades para estar donde está hoy: "Lo mejor que tiene este Puerto Nuevo es la unión que hay en el plantel. Hay mucha unión y mucho respeto y eso es lo que nos hace fuertes". Enzo también resaltó la gran tarea que viene haciendo todo el cuerpo técnico: "Venimos trabajando muy bien desde que arrancamos la pretemporada. Por suerte, todo el trabajo está dando resultado y estamos funcionando como equipo tal como lo entrenamos". Y remarcó como Gastón Dearmas se mantiene cerca del plantel a pesar que no pudo estar en ninguno de los últimos cuatro encuentros por cuestiones relacionadas al protocolo Covid: "Tonga está llamándonos permanentemente de manera grupal y también individual, porque en la semana se contacta con cada uno de nosotros". Si finalmente recibe el alta, el DT podrá decir presente el domingo, cuando Puerto Nuevo enfrente a Argentino en Rosario con la posibilidad de dar otro paso gigante en este Torneo Apertura. Y para ello, el Auriazul también espera contar nuevamente con la cuota de gol que Moreno viene aportando en estas últimas fechas. "Ojalá", se ilusiona Enzo, de la misma manera que se ilusionan todo el pueblo Portuario.



EL FESTEJO DE ENZO MORENO TRAS CONVERTIR EL SABADO FRENTE A LINIERS. FUE SU TERCER GOL CONSECUTIVO EN EL TORNEO (FOTO: MARCELA LUNA / LUNA FOTOGRAFÍAS). MUÑIZ Y SPORTIVO BARRACAS PERDIERON PUNTOS La octava fecha del Torneo Apertura comenzó el sábado, con victorias de Puerto Nuevo (1-0 sobre Liniers) y Defensores de Cambaceres (1-0 ante Lugano). Sin embargo, los otros dos equipos en carrera por el título no pudieron sumar de a tres: el domingo, Muñiz igualó 0-0 como local frente a Central Ballester, mientras ayer, Sportivo Barracas empató 1-1 con Yupanqui. De esta manera, el Auriazul tomó tres puntos de ventaja sobre el Rayo Rojo, que igualmente sigue siendo su escolta. Y mantuvo las cuatro unidades de distancia respecto al elenco de Ensenada. En tanto, el Arrabalero perdió mucho terreno: quedó a siete, cuando solo restan nueve en juego. En la próxima fecha, el Portuario visitará a Argentino de Rosario, mientras Muñiz y Defensores de Cambaceres se enfrentarán entre sí. La mejor combinación de resultados podría dejar al equipo de nuestra ciudad a las puertas del título. Pero, claro está, eso sería especular de sobremanera. Y si hay algo que no ha hecho el conjunto dirigido por Gastón Dearmas en este campeonato es justamente eso: especular.

Enzo Moreno:

"Lo mejor que tiene este Puerto Nuevo es la unión que hay en el plantel"

