El Tricolor perdió 3-0 por la segunda fecha de la División de Honor 2021 y cosechó su segunda derrota en fila. El próximo sábado recibirá a Boca Juniors. Con muchas bajas importantes respecto al armado de su equipo, Ciudad de Campana cayó 3-0 como visitante frente a Ferro Carril Oeste por la segunda fecha del Campeonato 2021 de la División de Honor, máxima categoría de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV). Para este duelo, el entrenador Hernán Carneri no pudo contar ni con Mauricio Viller ni con los hermanos Santiago y Gonzalo Aulisi. Además, recibió la confirmación de que Moisés Alicastro no podrá ser de la partida en el certamen por cuestiones administrativas (llegó desde Venezuela). Así, el último sábado, el Tricolor alistó a dos juveniles en su formación titular: Ignacio Allegri (18 años; central) y Luca Damiano (17; punta). Y durante el juego ingresó también Emilio Mitchel (17). La formación titular se completó con el armador Juan Pablo Romero, el opuesto Nicolás Gómez, el punta Sebastián Aguirregomezcorta, el central Fabián Flores y el líbero Rodrigo Michelón. Y como Ferro tuvo una sólida noche, se quedó con el triunfo en sets corridos y con buen margen en cada uno de los parciales: 25-14, 25-13 y 25-16. Entonces, los de Caballito sumaron su segunda victoria, mientras el CCC cosechó su segunda derrota. Esta segunda fecha de la Zona B también tuvo victorias de Municipalidad de Lomas de Zamora (3-1 sobre Boca Juniors) y de Defensores de Banfield (3-1 sobre Náutico Hacoaj). Con estos resultados, Ferro y Lomas lideran con 6 puntos; Defensores de Banfield acumula 3; Boca Juniors, 2; Náutico Hacoaj, 1; y el CCC todavía no ha sumado. En tanto, por la Zona A, San Lorenzo barrió 3-0 a River Plate (el Millonario tuvo a Giuliano Turcitu, pero no así a Jonás Ponzio y Juan Manuel Giulietti), mientras Ciudad de Buenos Aires derrotó 3-0 a Vélez Sarsfield (sin Ramsés Cascú). En esta Zona A, Ciudad de Buenos Aires manda con 6 puntos; San Lorenzo y River tienen 3; mientras Vélez y Universidad de Buenos Aires todavía no han sumado. Por la tercera y próxima fecha, Ciudad de Campana será local por primera vez en este Campeonato 2021: recibirá a Boca Juniors en un partido que se jugará desde las 19.00 en el gimnasio de Chiclana 209.

EL OPUESTO NICOLÁS GÓMEZ PEGA ANTE EL DOBLE BLOQUEO DE FERRO (FOTO: SOMOS VOLEY).



Voley:

Con un plantel diezmado, Ciudad de Campana cayó ante Ferro Carril Oeste

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar