Seis millones de jubilados y pensionados recibirán un bono de 5 mil pesos

Alberto Fernández encabezó un acto en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, donde anunció el pago de un bono para el sector. Allí estuvo presente el diputado nacional y vecino de nuestra ciudad Carlos Ortega. El Gobierno anunció que en agosto se otorgará un bono de $5.000 para más de 6 millones de personas que tienen ingresos de hasta 2 haberes mínimos ($46.130). Aquellas personas que perciban una jubilación mínima cobrará $28.065 a partir del próximo mes, y quien tenga ingresos de dos haberes mínimos cobrará $51.130. Del acto que tuvo lugar en Lomas de Zamora durante la tarde de ayer participó el diputado nacional por el Frente de Todos y Secretario General del SECASFPI (ANSES), Carlos Ortega, vecino de nuestra ciudad, quien aseguró: "El estado nacional ha dejado en claro que su prioridad es el bienestar social y la salud, no sólo por la gestión a lo largo de toda esta pandemia sino también con estas medidas que nos acercan cada día a una vida más digna, con nuestros jubilados y jubiladas teniendo un papel estelar y contemplados en la seguridad social. De esto se trata la reconstrucción argentina". El anuncio fue realizado junto a la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y la titular del PAMI, Luana Volnovich. De esta forma, en el mes de agosto quien percibe una jubilación mínima tendrá un ingreso 47% mayor al que tenía en diciembre de 2020, mientras que la inflación esperada para este periodo se estima sea del 32,6% según el REM del BCRA. Además, este bono se suma a los dos que se otorgaron en los meses de abril y mayo por montos de $1.500 cada uno. Luego, en el mes de septiembre se otorgará la nueva movilidad que actualizará al conjunto de las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Cabe remarcar que este bono será el de mayor impacto en el universo de jubilados/as y pensionados/as desde diciembre de 2019 a la fecha, y será percibido por el 83% del total. Por su parte, Kicillof calificó de "extraordinarios" el aporte a los jubilados y sostuvo que eso demuestra que para el Gobierno "no eran el último orejón del tarro sino los primeros, porque hay que empezar por los que más lo necesitan". "Fue acá que hace dos años anunciamos que los jubilados no eran el último orejón del tarro en un Gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner, sino los primeros, porque hay que empezar por los que más lo necesitan", resaltó el Gobernador. Asimismo, el primer mandatario bonaerense enfatizó que "los jubilados no tienen cuentas en paraísos fiscales ni se dedican a la timba financiera, lo que cobran van y lo gastan en la provincia y ese es el motor que nos va a ayudar a recuperar la producción". Por otro lado, el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, también resaltó que el Presidente haya cumplido con el anuncio de los medicamentos gratis de hace dos años cuando era candidato. "Lo hizo en un marco inédito y un momento complicado", admitió. "Cuantas cosas pasaron en estos años que la pandemia hizo que nos olvidemos, porque no es lo mismo quien gobierna, no todos los políticos son lo mismo", analizó Insaurralde, y calificó como "cruel" haberle "sacado los medicamentos a los abuelos o las computadoras a los chicos". "Somos un Gobierno que vino a devolverle derechos a los argentinos y argentinas luego de cuatro años de un dolor muy grande en los que se olvidaron de los pibes y nuestros adultos mayores", concluyó Insaurralde. Por último, en el mismo acto se anticipó que la semana que viene el Presidente firmará un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para que las mujeres que hayan tenido hijos y llegaron a los 60 años puedan sumar años de aportes y, así, alcanzar a completar los 30 años necesarios para jubilarse. El proyecto que se pondrá en marcha en agosto próximo, reconocerá un año por hijo para las mujeres y para las personas gestantes con hijos nacidos o adoptados siendo menores de edad; dos años para todas las mujeres que hayan sido titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH); y a las trabajadoras registradas que hayan tenido la licencia por maternidad y por excedencia se le va a reconocer ese plazo para que puedan acceder a su jubilación.

El diputado nacional Carlos Ortega, junto al Presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof





Carlos Ortega junto a Fernanda Raverta en el acto de Lomas de Zamora.





Fuente: Elaboración sobre la base de ANSES.



