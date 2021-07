DESDE CHINA Un nuevo cargamento con 768.000 vacunas de Sinopharm arribó al país desde Beijing, en el marco del cuarto de los diez vuelos previstos para este mes hasta completar las ocho millones de dosis que se adquirirán al laboratorio chino. A las 17:55 arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza el vuelo AR1077 de Aerolíneas Argentinas, proveniente de la capital de China tras una escala técnica en Madrid. En paralelo, un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas partió este martes rumbo a China para buscar "más dosis de la vacuna de Sinopharm", en el marco del cronograma que prevé la llegada de las ocho millones de dosis para acelerar el operativo de vacunación contra el coronavirus. La partida del vuelo AR1078 hacia Beijing tuvo lugar a las 12:50 desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con una escala intermedia en Madrid tanto en la ida como en la vuelta y su regreso se encuentra programado para el próximo jueves a las 19:10.



VARADO VIP El ex presidente Mauricio Macri se encuentra en Suiza y su vuelo de regreso a la Argentina fue cancelado, por lo que se convirtió en uno de los "varados" por la restricción sobre el ingreso diario de pasajeros al país que apunta a prevenir la circulación de la variante delta del coronavirus. El referente opositor se encuentra en la ciudad de Zurich, a donde había viajado como titular de la Fundación FIFA luego de su gira por España y tenía previsto abordar el avión de regreso a la Argentina este martes, pero en las últimas el vuelo fue cancelado. Sin fecha de regreso por el momento, Macri se quedó junto a su esposa, Juliana Awada, en la residencia que le ofreció la FIFA, y se convirtió en otro de los argentinos que afectados por el cupo diarios de ingreso de personas desde el extranjero que estableció el Gobierno en el marco de la pandemia. MENOS TURISTAS En los primeros cinco meses del año la llegada de turistas desde el exterior cayó 90,6% interanual, mientras la salida de residentes sufrió una contracción del 71,2%, por lo que fue el sector más golpeado por la crisis sanitaria. El arribo de turistas en mayo último fue de apenas 6.800 personas, lo que significó una baja del 32% respecto de abril, informó el INDEC. Por su parte, la salida de residentes en el país por turismo en mayo fue de 30 mil viajeros, un 6% inferior a abril último. El organismo no difundió las comparaciones interanuales, dado que en mayo del 2020, con vigencia de restricciones para el turismo, no hubo actividad. En los primeros cinco meses del año anterior la llegada de turistas extranjeros había sido de 663 mil personas, mientras en el mismo período de este año solamente arribaron 62.100. En la misma comparación, entre enero y mayo la salida de residentes en el país fue de 792.800, mientras en igual período de este año fueron 228.300. $10 MIL MILLONES El Gobierno lanzó este martes el Plan Desarrollo Productivo Verde, mediante el cual se invertirán más de $10.000 millones para financiar la reconversión de pymes, con el objetivo de que sean más ecológicas y sustentables para el medio ambiente. El acto de lanzamiento fue encabezado por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en una pyme de Avellaneda que se dedica al reciclaje de plástico. El funcionario dijo que se trata de una "estrategia de desarrollo integral para cuidar el medio ambiente, que la producción crezca y genere dólares con la exportación, y cree trabajo genuino". "Hay muchas cosas por hacer, y una es apoyar el cambio tecnológico de las pymes, darles financiamiento y algunos subsidios para que puedan producir con tecnología no contaminante", dijo Kulfas.

Breves: Noticias de Actualidad

14 de Julio de 2021

