El Sindicato Municipal denunció que el gobierno local pone trabas a la vacunación de sus afiliados

Así lo aseguró la entidad sindical que conduce Carlos Barrichi, denunciando que en un comunicado el Municipio restringe horarios para acceder a la campaña y condiciona licencias ante la eventual aparición de síntomas posterior a la aplicación. El Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana denunció que el gobierno local pone trabas a la vacunación de sus afiliados, recordando que el solo hecho de poseer turno es motivo suficiente para ausentarse del trabajo y acceder a la inoculación que organiza la provincia de Buenos Aires en los vacunatorios de la Unlu y la UTN. El repudio del gremio surge a partir de una supuesta comunicación que la Dirección de Recursos Humanos de la Municipalidad de Campana habría difundido a los trabajadores "limitando los horarios y las posibles complicaciones de salud que pudieran aparecer posteriores a la vacunación", según expresó Carlos Barrichi, secretario general. El referente sindical consideró que tal disposición "cercena y regula injustificada e ilegalmente el derecho de obtener la vacuna contra Covid 19" y subrayó que "el trabajador que es citado a recibir su vacuna debe concurrir el día y hora que le ha sido asignado, no pudiendo en su caso cambiar horario de concurrencia". "El diagrama y logística de otorgamiento de turnos está sujeto a un plan nacional y provincial, que instruye una dinámica predeterminada a llevar a cabo, y en ningún caso puede ser modificado por una resolución interna de orden Municipal. El certificado obtenido al momento de ser vacunado es documento suficiente, para acreditar, ante cualquier autoridad incluida la patronal, el motivo de ausencia temporaria de su lugar y puesto de trabajo. Dicho permiso, no podrá ser nunca negado, o supeditado a condición alguna", manifestó Barrichi. Para el jefe gremial "nada es más importante que la integridad y la salud del trabajador ante la contingencia lamentable de pandemia" y sostuvo que "cuando necesitan de los trabajadores los consideran esenciales y ahora se les condiciona el derecho a vacunarse, es obligación de la Municipalidad velar por la salud de sus dependientes". "Si aparecen reacciones adversas suscitadas a consecuencia de la vacunación, durante las 24-48 hs posteriores a la misma, no será necesario acudir a facultativo alguno que certifique estas patologías, dichas patologías reactivas, se encuentra debidamente acreditada con el certificado de vacunación correspondiente. Si dichas adversidades sobrevinientes se extendieran por un plazo mayor o por su gravedad necesiten un plazo mayor de atención y/o recuperación deberá ser comunicado a su superior inmediato y si acreditarse con el correspondiente certificado emanado del médico que intervenga en la ocasión", precisó. "Si nuestro Señor Intendente quiere colaborar con sus trabajadores a fin de agilizar y poder cumplimentar con el esquema de vacunación para evitar mayores consecuencias en horas de trabajo, debería y así lo solicitamos en expreso gestionar un operativo de vacunación en el lugar y puesto de trabajo, y en todas las dependencias municipales", añadió Barrichi. Y concluyó: "Cualquier duda o inconveniente solicitamos se acerquen a nuestra sede, donde se analizará cada caso en particular concreto que se presente conjuntamente con las autoridades responsables del operativo de vacunación, para encausar los reclamos que sean necesarios en salvaguarda de la integridad sanitaria de nuestros trabajadores municipales".



El comunicado enviado a los trabajadores municipales.



El Sindicato Municipal denunció que el gobierno local pone trabas a la vacunación de sus afiliados

