Así alcanzó los 15.200 totales. En cambio, no se informaron nuevas muertes. La Secretaría de Salud municipal informó ayer 37 nuevos positivos en la ciudad, que ahora acumula 15.200 casos totales desde que comenzó la pandemia. Con el reporte de este martes, la curva de contagios sigue en descenso en Campana: el promedio de los últimos siete días se ubicó ayer en 36,6, el valor más bajo desde la primera semana de abril y menos de la mitad del registro de hace un mes atrás (76,9). En tanto, el informe local no señaló nuevos fallecidos en el distrito, por lo que la ciudad, que sigue presentando 289 víctimas fatales (la tasa de letalidad bajó a 1,90%). INFORME PROVINCIAL Ayer no se actualizó la Sala de Situación del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, por lo que Campana seguía presentando allí 14.900 casos totales (300 menos respecto al reporte local) y 288 fallecidos (uno menos que los indicados hasta el momento por la Secretaría de Salud municipal). DISTRITOS VECINOS La Municipalidad de Zárate comunicó ayer 46 nuevos positivos, 51 altas médicas y un deceso (correspondiente a un hombre de 63 años). De esta manera, la vecina ciudad acumula 14.093 casos totales que se dividen en 800 que se encuentran activos, 12.936 que se han recuperado y 357 que han fallecido. Por su parte, Exaltación de la Cruz indicó 15 nuevos positivos y 4 altas médicas. Con estas cifras, el municipio acumula ahora 3.823 casos totales que se dividen en 153 que se encuentran activos, 3.600 que se han recuperado y 70 que han fallecido. Por la falta de actualización de la Sala de Situación provincial, Escobar seguía presentando 30.552 casos y 861 fallecidos desde que comenzó la pandemia; mientras que Pilar se mantenía con 50.058 casos y 777 muertes.

Campana notificó 37 positivos

