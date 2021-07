P U B L I C



El concejal se solidarizó con los trabajadores municipales. Conocida la denuncia del Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana sobre supuestas trabas a la vacunación de empleados municipales por parte del Gobierno local, el concejal Marco Colella (Frente de Todos) cuestionó a la gestión Abella y se solidarizó con los trabajadores. Colella calificó la decisión como "vergonzosa" la postura del Municipio tal como fue denunciada por el gremio y manifestó que "Abella sigue boicoteando la vacunación". "No existe otra explicación para esta determinación. No solo no permite que el personal se retire a vacunarse, sino que además pretende descontarles el día. Es un verdadero atropello a los derechos de los trabajadores, pero además, un atentado a la salud", señaló el edil. Según Colella, la disposición municipal es contraria a lo que indica la Resolución 92/2021 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social "que establece que será justificada la inasistencia del trabajador o trabajadora durante la jornada laboral que coincida con el día de aplicación de la vacuna destinada a generar inmunidad adquirida contra la COVID-19, sin que ello produzca la pérdida o disminución de sueldos, salarios o premios por este concepto". "Esta decisión del intendente no solo viola una resolución del Ministerio de Trabajo. También es inhumana, y atenta contra la salud de sus propios empleados. Es ilegal pedir un certificado médico a quienes se vacunan. La constancia de la aplicación de la dosis debe constituir justificación suficiente, tanto para el vacunado como para los responsables de personas a su cargo", expresó el concejal Colella.

Marco Colella: "Abella sigue boicoteando la vacunación"

