La Ingeniera, integrante del Frente Grande de Campana, instó a que se genere una campaña de información sobre el cuidado de los árboles. "En la última época de poda se destruyeron muchos ejemplares por el desconocimiento del equipo municipal y sin duda eso va a tener una grave repercusión". Sabrina Caporossi, ingeniera agrónoma e integrante del Frente Grande viene trabajando en torno al cuidado del ambiente y el fomento agroecología desde el espacio, generó la campaña de información de cuidado ambiental "Pequeños gestos, grandes cambios" y es la encargada técnica de Sembrando Campana, el proyecto de huertas familiares que crearon junto a la Agrupación Néstor Kirchner. Ahora, luego de recorrer varias calles de la ciudad, expresó su preocupación por las consecuencias de la poda de muchos árboles de Campana. "Si uno camina por las calles de Campana, otoño tras otoño, se aprecia, la mutilación sistemática de ejemplares arbóreos en la ciudad. Se le llama erróneamente "poda", y sin embargo es un maltrato feroz al que se somete al árbol, y que conlleva grandes consecuencias. Mucho más en una ciudad como esta, con un enorme grado de contaminación" expresó. Al mismo tiempo indicó que "no es responsabilidad de las cuadrillas municipales o de la empresa de energía de la ciudad, ellos son trabajadores que cumplen las órdenes. Pero el responsable de Ambiente del Municipio si debe hacerse responsable de esa destrucción, es desde ahí donde debe salir la información para quienes hagan esa tarea y para todos los vecinos en general". Y explicó que "La mejor poda es la que no se nota. En términos estrictos, la poda, se realiza en árboles frutales, donde mediante ella aumentamos la productividad eliminando ramas innecesarias. En un árbol ornamental, es decir los de nuestras veredas, lo que se hace es raleo o escamondo, el raleo consiste en eliminar ramas, no más de dos o tres por temporada, con el fin de airear la copa, y fomentar el crecimiento de las restante, eliminar ramas secas o defectuosas". Para concluir, reflexionó "Las ventajas de una ciudad verde son muchísimas, todas las veredas y espacios públicos de la ciudad deben estar correctamente acondicionados para la plantación de ejemplares arbóreos y el vecino frentista tiene a su cargo la tutela del ejemplar. Los árboles cobran vital importancia en ciudades como la nuestra, debido a las altas temperaturas estivales, la importante actividad industrial y el elevadísimo parque automotor. Nosotros, desde el Frente Grande, sabemos que Campana necesita ser una ciudad mucho más amiga del ambiente, y a través de nuestras redes y nuestro WhatsApp vamos a asesorar a cualquier vecino que tenga dudas sobre el arbolado urbano".

"Si uno camina por las calles de Campana, otoño tras otoño, se aprecia, la mutilación sistemática de ejemplares arbóreos" explicó la Ing. Agrónoma Sabrina Caporossi (Foto Código Plural)



Sabrina Caporossi:

"Con la preocupante situación ambiental de Campana, saber cuidar el arbolado urbano es fundamental"

