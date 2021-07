Lo hizo a través de una nota formal, luego de recibir a Leonel Delgado, referente de distintos barrios de Los Cardales, quien reclamó para la zona "una planificación y una inversión acorde para que estos emprendimientos se desarrollen correctamente". En el marco del conflicto que se ha suscitado por el emprendimiento Cardales Chico, el concejal Axel Cantlon le solicitó mediante nota formal al Intendente Sebastián Abella que convoque a todas las partes involucradas "a los efectos de generar un canal de diálogo". Lo hizo ayer, luego de recibir a Leonel Delgado, vecino referente de distintos barrios de Los Cardales que han mostrado disconformidad con las formas en que está planificado el desarrollo inmobiliario Cardales Chico, el cual se llevaría adelante en un predio de la Ruta 6 cercano al barrio San Jorge que necesita de una rezonificación para poder avanzar. "En mi carácter de concejal me dirijo a usted con el objeto de solicitar que se proceda a convocar a una reunión que incluya al Departamento Ejecutivo, a representantes de los diferentes bloques del HCD, a los ciudadanos que han reservado lotes en el emprendimiento Cardales Chico, al desarrollador de dicho proyecto y a vecinos de Los Cardales a los efectos de generar un canal de diálogo entre las partes", señala la nota que Cantlon presentó ayer. "Esto no es ningún enfrentamiento entre distintos grupos de vecinos, tal como se lo ha querido mostrar", aclaró luego el concejal, en diálogo con la prensa. "Al mismo tiempo, sabemos que los nuevos desarrollos de viviendas en la ciudad son muy importantes, pero también tenemos claro que no se pueden llevar adelante violando normas o yendo contra derechos adquiridos. Por eso insistimos en la necesidad de que las cuatro patas de esta situación se sienten a dialogar y a buscar un equilibrio considerando los diferentes aspectos que tengan para manifestar", agregó. Por su parte, Delgado agradeció la gestión de Cantlon y explicó que son "más de doce barrios periféricos de Los Cardales" los que están preocupados por las características del proyecto Cardales Chico y por las consecuencias que podría generar en la zona. "Somos más de 10 mil vecinos campanense los que vivimos en la zona y pagamos nuestros impuestos en Campana. Hemos presentado notas con cientos de firmas y hemos generado siete expedientes, pero todavía no hemos podido tener una audiencia con el Intendente para expresar nuestras inquietudes respecto a este loteo que se desarrollaría en una zona con servicios deficientes y atención municipal casi inexistente y que generaría un impacto ambiental muy fuerte que no se está teniendo en cuenta", señaló Delgado. Luego, el vecino de Los Cardales se refirió a una reunión que el Intendente mantuvo con personas que habían reservado lotes en Cardales Chico: "No queremos que nos pongan en contra de otros vecinos, que sí han sido recibidos. Queremos que no se nos ignore, queremos que a nosotros también se nos escuche. No estamos en contra del desarrollo de la zona, sino que pretendemos que haya una planificación y una inversión acorde para que estos emprendimientos se desarrollen correctamente y no solamente por fines comerciales", cerró Delgado.

"Esto no es ningún enfrentamiento entre distintos grupos de vecinos, tal como se lo ha querido mostrar", aclaró Cantlon.





El concejal Cantlon recibió a Leonel Delgado, vecino referente de los barrios campanenses de Los Cardales.



Cardales Chico:

Cantlon le solicitó al Intendente que convoque a todas las partes al diálogo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar