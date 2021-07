Alejandra Dip





SINCRONARIO DE 13 LUNAS Año Tormenta 2. Tormenta Lunar azul. El Humano es el camino espiritual, es el contacto con la sabiduría superior que nos ilumina la mente. Esta Energía nos muestra las pruebas que debemos sortear en la vida para avanzar, para subir un escalón en la escalera espiritual. Es la libre elección, el libre albedrío. DÍA 354 DEL AÑO TORMENTA 2. DÍA 18 - KALI - DÍA DE LA LUNA CÓSMICA, LUNA 13, DE LA TORTUGA QUE VA DESDE EL 27/6 AL 24/7. 4TO DÍA DE LA SEMANA ROJA DE INICIAR, DEL CASTILLO VERDE DE LO EXTRAORDINARIO. Kin 212 - Humano 4 está guiado por la Estrella. Es el camino que debemos tomar para poder cumplir esta misión de estos 13 días. El camino espiritual, al que poco pueden acceder. Esta energía viene a advertirnos que no podemos seguir cargando con tantas sombras y pensamientos que no nos conducen a buen puerto. La Energía guía, la ESTRELLA, nos aporta la armonía necesaria para poder discernir y elegir. EB, (nombre en Maya) nos da un empujoncito para que podamos aprender de los errores y salir de ellos, y así evitar destruirnos. Día para hacer un corte abrupto en las tareas que venimos realizando, cambio de ciclo. Dejar fluir todas aquellas cosas que nos detienen o nos estancan en el camino de la evolución. Nos muestra que no todo tiene que ser con sacrificio y tenemos que soltarlo para que fluya. Alta voluntad y fuerza interna, y de volver a la fuente, al inicio de los días, volver al origen. Reencontrar el camino perdido. Limpieza y purificación mental, disolver enojos, odios y rencores aunque los creamos insignificantes. Excelente día para el comercio, los negocios, y el intercambio, también para activar y proyectar. Este sello mal aspectado es autoritario, estructurado e intolerante, OJO con esa energía negativizada!! A conectar con las libertades. Libre elección, libre voluntad, libre albedrío. Las libertades algo que tanto decimos querer tener y sostener y que esta tan en jaque en estos días, los pueblos creen en la libertad y aceptan imposiciones a diario. Desde mi lugar y como buena HUMANO 11, me resisto a la dictadura sanitaria, libertad de elección en la vacunación, no a la obligatoriedad ni discriminación. Y los libres del mundo responden, al pueblo cubano, salud! Que la paz y la armonía reinen en este día. IN LAK ECH!



Calendario Maya:

Humano 4 - Energía del 14/07/2021 - Trecena de la Luna

Por Alejandra Dip

