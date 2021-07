Efemérides del día de la fecha, 14 de Julio

DÍA MUNDIAL DE LA PROTESTA ANTINUCLEAR Establecido por movimientos pacifistas, ecologistas y antinucleares, principalmente la Campaña Mundial para Abolir las Armas Nucleares, Greenpeace y Amigos de la Tierra Internacional, en el año 1995, en este día se pretende desarticular las pruebas y los arsenales nucleares y frenar el avance de la energía nuclear. Esta fecha fue elegida por ser la jornada en la que Jacques Chirac, entonces presidente de Francia, reanudó las pruebas nucleares a cielo abierto en el Atolón Mururoa ignorando las masivas protestas a nivel internacional que se oponían a eso. Desde el año 1966 al año 1996, Francia realizó 193 pruebas nucleares, incluidas 41 pruebas atmosféricas hasta 1974, en los atolones Fangataufa y Mururoa (Polinesia Francesas) lo que expuso a la población y a la fauna marina a altos niveles de radiación.



FALLECE JORGE LUZ Oscar Jorge Da Lus Borbón nació el 8 de mayo del año 1922 en Empalme San Vicente (actual Alejandro Korn), Buenos Aires. A lo 16 años inició su carrera artística en Radio Argentina, medio en el que trabajaba su hermana, la actriz Aída Luz, cubriendo un papel secundario en un radioteatro: "Empecé en la radio y de ahí en más hice cine, varieté, revistas, opereta, ópera, zarzuela, comedias musicales, televisión... lo que se te ocurra. Lo único que me falta es domar leones" dijo el actor a "Clarín". Al año siguiente, debutó en la gran pantalla, en la película "Y mañana serán hombres" (1939). No obstante, su fama arribó cuando integró el emblemático grupo de comediantes, "Los cinco grandes del buen humor", junto a Juan Carlos Cambón, Rafael Carret, Zelmar Gueñol y Guillermo Rico; con ellos actuó en las películas "Cuidado con las imitaciones" (1948), "Cinco locos en la pista" (1950), "Fantasmas asustados" (1951) y "El satélite chiflado" (1956), entre otras. Por otra parte, Luz actuó en las obras "Los chismes de mujeres", "La pérgola de las flores", "Las aventuras de Scapin" y "Una viuda difícil" en el teatro Caminito. En lo que respecta a la televisión, estuvo en los programas "Domingos 69" y "La Baranda" (1969), "El humor de Niní Marshall" (1977) y "Las gatitas y ratones de Porcel" (1987-90); en éste último conquistó a los espectadores con el personaje "La Porota" en el sketch "La Tota y la Porota": "Improvisar es un don. A mí me encanta. Tal es así que cuando vino ´La Tota y la Porota´, que al principio se llamaba ´Las chusmas´, salió de chiripa, de casualidad". Falleció en el año 2012 en Buenos Aires.



SE LANZA "FIREFLIES" Un día como hoy en el año 2009, "Owl City" lanzaba el sencillo "Fireflies". Perteneciente al álbum "Ocean Eyes" (2009) y compuesta por Adam Young, la canción está inspirada en la dificultad de Young para dormir en las noches: "Tengo insomnio y siempre me ha costado conciliar el sueño desde que tengo memoria. Quería cantar sobre mi incapacidad para dormir de una manera caprichosa que describiera la condición como alegre y casi más una ´bendición´ que una maldición".



Efemérides del día de la fecha, 14 de Julio

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar