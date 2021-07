Apoyo psicológico para pacientes con mielofibrosis

El apoyo psicológico se torna fundamental para afrontar cualquier tipo de cáncer. Muchas veces, lo emocional es relegado por lo más urgente que es atender el cuerpo; descuidando los sentimientos, pensamientos, duelos y pérdidas que cada paciente y sus familiares deben atravesar en el proceso de la enfermedad. Desde el diagnóstico, el tratamiento, hasta incluso en la fase de remisión, el acompañamiento psicológico del paciente es importante para la elaboración de lo que ocurre en el cuerpo y alrededor de él. Por eso, la Asociación Civil Linfomas, Mielodisplasias y Mielofibrosis de Argentina (ACLA) brinda todos los meses estas charlas desde el 2017, para acompañar a todos los pacientes y allegados que busquen el mejor desarrollo de estos procesos. El martes 20 de julio a las 18 horas, la Lic. Mariana Godoy brindará una charla gratuita de apoyo psicológico vía Zoom para pacientes con mielofibrosis. Esta actividad es organizada por ACLA y está destinada a pacientes, sus familiares y allegados, profesionales de la salud y todos aquellos interesados. No requiere inscripción previa: ID: 864 5898 8845 - Clave: ACLA. Mariana Godoy es Licenciada en Psicología, egresada de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Tiene un Posgrado en Psicoanálisis del Centro de Salud Mental Nº 3 Dr. Arturo Ameghino y otro en Psicooncología de la Asociación Médica Argentina. Además, es ex paciente con linfoma de Hodgkin y miembro de la Comisión Directiva de ACLA, por lo cual aborda este apoyo tanto desde lo profesional como desde lo personal, logrando una empatía invaluable con los asistentes. Para conocer más sobre mielofibrosis, una enfermedad poco frecuente que altera la producción normal de células sanguíneas del cuerpo, el día viernes 30 de julio a las 18:00 horas, la Dra. Sofía Burgos, Médica Hematóloga y Asesora Médica de ACLA, va a estar brindando una charla gratuita vía Zoom sobre todo lo que es importante saber acerca de esta enfermedad. No requiere inscripción previa: ID: 815 5570 3185 - Clave: ACLA. ACLA es una asociación sin fines de lucro que trabaja dando a conocer información, creando espacios de encuentro y ofreciendo orientación a pacientes con linfomas, mielodisplasias y mielofibrosis, de modo de ayudar al conocimiento de la enfermedad, brindando contención y contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de las personas que conviven con estas enfermedades.



Fuente: Web: www.mielofibrosis.com.ar

Apoyo psicológico para pacientes con mielofibrosis

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar