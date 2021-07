P U B L I C



En Dolores, el piloto local obtuvo dos grandes resultados en la Clase A del TC Bonaerense: fue 5º en la carrera del sábado y 3º en la del domingo. Dolores fue la ciudad elegida por el TC Bonaerense para desarrollar la séptima y octava fecha de su campeonato el pasado fin de semana. Y fue la ciudad donde el campanense Juan Pablo Galliano se dio un gran gusto en la Clase A: a bordo de la cupecita Chevrolet obtuvo un meritorio 5º puesto el sábado, mientras el domingo avanzó hasta la 3ª posición. "Necesitábamos este podio", aseguró luego el piloto de nuestra ciudad. "Es mucho el sacrificio que ponemos para estar acá desde lo económico. Se trabajó para llegar a la carrera y estas situaciones de alcanzar un podio motivan a todos, porque también nos va marcando que estamos en el buen camino e incentiva a todo el equipo", agregó Juampi. -El balance fue sumamente positivo. -Totalmente. En la primera carrera empezamos a detectar que el auto funcionaba bien, que venía muy bien. Terminamos la competencia en el quinto puesto de la final, con un buen ritmo. Eso nos dejó tranquilos para la segunda carrera. -Así arrancaste el domingo con muchas expectativas. -Sí, el funcionamiento del sábado me dejó tranquilo para la serie, pero no se pudo porque me fui a afuera. Entonces, debí empezar a pelearla desde atrás y pude remontar hasta llegar noveno para la final. Desde ahí se comenzó a tener la posibilidad de llegar adelante y terminar tercero. Alcancé el podio y terminé con el auto entero, algo muy importante para mí. Además, sumé varios puntos para el campeonato (NdR: con 181 unidades se ubica ahora en el octavo puesto de la Clase A). -¿Cómo analizas la actuación en líneas generales y de cara a lo que se viene? -Tuvimos un auto lógico, que se mostró competitivo y fuimos protagonistas. Son cosas que te ponen tranquilo y te dicen que vas por el camino correcto de cara al futuro. Por suerte cuento con un muy buen equipo. El viernes, "Chicho" Bianchi trabajó mucho para que el chasis funcionara y demostró una vez más sus condiciones, porque al auto no lo podía llevar. Y él trabajó hasta tener ese plus que nos pedía la carrera. -¿A quién se le dedica este podio? -A mi equipo, a los Tano Ciccia por el motor que me entregaron, a Bianchi, a mis viejos, artífices que yo pueda correr, a mi novia, a Tuqui, a Marcelo Caferro, a mis hermanos y especialmente a Juan, que se trabajó todo el fin de semana. Una fiera, de no creer toda la onda que le pone. -Este Juan que ahora quiere correr. -Jajaja… Él sabe que cuando quiera correr tiene la cupecita lista. De hecho, lo invité muchas veces y le propuse hacer un binomio, pero no quiere. Lo que pasó es que hay una foto en las redes donde él está arriba de la cupecita, pero nada más, je… Se armó un lío por eso: yo estaba en Dolores y me contaban. Es más: ya alguien propuso que se arme la otra cupecita que tenemos en el taller para él, pero no, nada que ver. Es que tengo un amigo que es, digamos, inquieto y mandó eso de que mi hermano iba a correr. -Te despido, más que nunca, con un abrazo de podio. -Jajaja… Está bueno. Un saludo a todos los que también se preocupan por saber cómo me va después de cada carrera



EL PILOTO CAMPANENSE SE SUBIÓ AL PODIO EL ÚLTIMO DOMINGO EN DOLORES.



Automovilismo:

Juan Pablo Galliano; "Necesitábamos este podio"

