FEDERER SE BAJÓ A menos de un mes de cumplir 40 años, Roger Federer anunció ayer que no participará de los Juegos Olímpicos. "Durante la temporada de césped, desafortunadamente experimenté una recaída con mi rodilla y he aceptado que debo retirarme de Tokio. Estoy muy decepcionado, ya que ha sido un honor y un punto culmine de mi carrera cada vez que he representado a Suiza", explicó la leyenda, quien reveló que ya ha comenzó con trabajos de rehabilitación con el objetivo de llegar al US Open.



UN POSITIVO INOPORTUNO Horas después de ganar su primer partido ATP, el argentino Sebastián Báez (20 años) confirmó que dio positivo de coronavirus y que, por ello, no podrá seguir participando del ATP 500 de Hamburgo. Por este mismo certamen, Federico Delbonis debutó ayer con victoria: superó 6-1, 5-7 y 6-4 al chino Zhizhen Zhang. En tanto, en el ATP 250 de Bastad (Suecia), Federico Coria derrotó 6-4 y 6-4 a Francisco Cerúndolo, mientras Facundo Bagnis cayó 6-2 y 6-4 a Roberto Carballés Baena. OTRA CAÍDA AMISTOSA La Selección Argentina de Básquet perdió ayer su tercer amistoso consecutivo de la preparación que está desarrollando en Las Vegas. En esta oportunidad cayó 108-80 frente a Estados Unidos, que tuvo a Kevin Durant (17 puntos) y Bradley Beal (17) como máximos anotadores. Por el lado de los dirigidos por Sergio Hernández, el eterno Luis Scola sumó 16 unidades, mientras Nicolás Laprovittola aportó otros 13.

Breves: Deportivas

14 de Julio de 2021

