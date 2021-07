Tras la derrota ante Instituto, el defensor de Villa Dálmine reconoció el flojo rendimiento del equipo en el segundo tiempo: "Nos fuimos quedando y no encontramos respuestas". En esta parte final de la primera rueda de la Primera Nacional, uno de los jugadores de Villa Dálmine que viene siendo improvisado en una posición que no es la suya es Maximiliano Pollacchi, habitual marcador central que en las últimas tres fechas jugó como lateral por derecha. Y si bien es uno de los futbolistas más regulares del plantel en este campeonato, no pudo ocultar su "bronca" por la derrota ante Instituto del pasado lunes. "Nos fuimos muy enojados porque hicimos un buen primer tiempo y nos pudimos poner en ventaja. Pero desde que arrancó el segundo tiempo nos fuimos quedando y no encontramos respuestas. Y se veía venir el gol de ellos, que encima llegó en una jugada desafortunada como fue ese penal", señaló en diálogo con FM Radio City Campana. El jugador formado en Newells también reconoció que, luego del empate de La Gloria, el Violeta no supo "cómo ir a buscarlo" a su rival. "Y en una desconcentración en una pelota parada nos hicieron el segundo gol. Después tuvimos alguna chance para empatar, pero no se nos dio tampoco", agregó. Para Pollacchi fue "una lástima", porque el plantel estaba ilusionado con volver a ganar en Campana y, sobre todo, "con quedar más cerca de la mitad de tabla". Sin embargo, el reflejo de la tabla de posiciones devuelve una cruda realidad: Villa Dálmine está último en la Zona B y a once puntos de distancia de los puestos de clasificación a la próxima Copa Argentina (entran los mejores ocho). "Hay que seguir trabajando para revertir esto", afirmó el defensor, quien ya puso el foco en Barracas Central, rival del próximo sábado como visitante en el cierre de esta triste primera rueda. "Nos queda un partido muy difícil, en una cancha complicada, ante un equipo que viene muy buen, peleando los primeros puestos. Igualmente, nosotros sabemos que somos un equipo duro, que puede complicar a cualquiera", cerró.

EL MARCADOR CENTRAL VIENE SIENDO IMPROVISADO COMO LATERAL DERECHO EN LAS ÚLTIMAS TRES FECHAS. EJARQUE SERÁ EL ÁRBITRO ANTE BARRACAS CENTRAL La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó ayer la designación del árbitro Mario Ejarque para el partido que Villa Dálmine sostendrá como visitante frente a Barracas Central el sábado desde las 15.30 horas. A su vez, también comunicó que Nicolás Rosaminer y Federico Pomi serán los asistentes y que Lucas Novelli oficiará de cuarto árbitro. Para Ejarque será la quinta vez como referee principal de un partido del Violeta: en los cuatro anteriores, el equipo de nuestra ciudad sumó tres victorias (3-1 ante Central Córdoba de Santiago del Estero en el regreso de Villa Dálmine a la Primera Nacional; 2-0 a Temperley como visitante en 2018; y 3-1 a Nueva Chicago como local en 2018) y una derrota (1-0 ante Chacarita en 2015 como visitante).

