COPA SUDAMERICANA Arsenal de Sarandí, conjutno dirigido por Sergio "Huevo" Rondina, iniciará hoy su serie de Octavos de Final de Copa Sudamericana frente a Sporting Cristal. El partido de ida se disputará en Perú desde las 19.15 horas (transmite ESPN) y la revancha será en nuestro país. Mañana será el turno de Rosario Central (visita a Deportivo Táchira de Venezuela) e Independiente (también como visitante frente a Santos de Brasil). Ayer arrancaron dos duelos: Gremio de Porto Alegre le ganó 1-0 como visitante a Liga de Quito; mientras América de Cali cayó 1-0 como local ante Paranaense de Brasil. Este miércoles también inician otras dos series: Independiente del Valle de Ecuador vs Bragantino de Brasil y Junior de Barranquilla vs Libertad de Paraguay.



EMPATÓ EL SUB 23 En un amistoso de preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio, la Selección Argentina Sub 23 igualó ayer 2-2 con Corea del Sur en un encuentro disputado en Seúl. Los goles del combinado nacional fueron convertidos por Alexis Mac Allister y Fernando Valenzuela. Los dirigidos por Fernando Batista seguirán en la capital surcoreana hasta el sábado 17, fecha en la que partirán hacia Tokio, donde integrarán el Grupo C junto a Australia, Egipto y España. "1" PARA EL CICLÓN El arquero Augusto Batalla se incorporará a préstamo a San Lorenzo de Almagro. A sus 25 años y todavía perteneciente a River Plate, el guardameta desembarcará en el Ciclón luego de haber jugado las últimas dos temporadas en el fútbol chileno, donde se desempeñó en Unión La Calera y O´Higgins. Anteriormente estuvo también en Atlético Tucumán y Tigre. REFUERZO GRANATE El mediocampista Ángel González (27 años) se convirtió en la cuarta incorporación de Lanús en este mercado de pases. El mendocino surgió en Godoy Cruz y llega al Granate desde Estudiantes de La Plata. Anteriormente, el elenco del Sur del conurbano bonaerense ya se había reforzado con Diego Braghieri, Jorge Morel e Ignacio Malcorra. AVANZÓ PATRONATO Ayer, en el primer cruce de Octavos de Final de la Copa Argentina, Patronato venció 1-0 a Villa San Carlos con gol de Nicolás Delgadillo y se clasificó a los Cuartos de Final, instancia en la que espera por el ganador del superclásico que disputarán Boca y River el próximo 4 de agosto. En tanto, hoy continuarán los Octavos de Final: desde las 15.35 se miden Banfield y San Telmo (transmite TyC Sports). SANTAS FINALISTAS En la segunda semifinal de la Primera A del Torneo Femenino de AFA, San Lorenzo sorprendió a UAI Urquiza: se impuso 1-0 con gol de Eliana Medina. Así, las Santas se convirtieron en finalistas y en rivales de Boca Juniors, que había eliminado a River Plate en los penales en la otra semifinal. TORNEO FEDERAL A Concluida la 12ª fecha, Deportivo Madryn se mantiene como único líder de la Zona A tras igualar 1-1 con Sportivo Peñarol de San Juan, con tres puntos de ventaja sobre Cipolletti y Olimpo de Bahía Blanca. En tanto, en la Zona B manda Racing de Córdoba, que igualó 0-0 con Central Norte de Salta y cuenta ahora con cinco unidades de distancia sobre su escolta, Gimnasia y Tiro de Salta, que le ganó 1-0 como visitante a Sarmiento de Resistencia.

Breves: Fútbol

14 de Julio de 2021

