Convocan a artistas de la ciudad a sumarse a "Cultura para disfrutar"

Se trata de un programa impulsado desde la Secretaría de Desarrollo Social, Educación y Cultura con el fin de reactivar la cultura local que se vio afectada por la pandemia. Artistas de distintas disciplinas podrán participar inscribiéndose en un formulario web. Con el propósito de reactivar la actividad cultural en la ciudad, el Municipio lanzó el programa "Cultura para disfrutar" que tendrá los artistas locales como protagonistas. "Queremos darles visibilidad, voz y espacio a todos los artistas de Campana. Tenemos muchísimos, muy valiosos y algunos pocos conocidos por lo que este programa pretende convertirse en un espacio para que se puedan acercar a la comunidad", enfatizó la secretaria de Desarrollo Social, Educación y Cultura, Elisa Abella. También destacó la importancia de la cultura para la ciudad "porque nos da identidad" como así la necesidad de sociabilizarla. "Esa es nuestra responsabilidad. La cultura nos une y fomenta la inclusión", dijo Elisa. En este marco, se realizará una serie de exposiciones y obras en diferentes espacios municipales como el Teatro Pedro Barbero y los nuevos salones totalmente remodelados del Edificio 6 de Julio. La primera muestra se efectuará la primera semana de agosto en el Salón Blanco (S.U.M.) y el Salón Ronald Nash del Edificio 6 de Julio. Los artistas plásticos campanenses que quieran sumarse y participar deberán inscribirse ingresando al link https://bit.ly/culturaparadisfrutar Luego, deberán entregar una carpeta en la Dirección de Cultura, situada en San Martín 373 - 1º piso, de lunes a viernes de 8 a 12. Los artistas deberán completar ambos requisitos entre el 16 y el 30 de julio. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR La Dirección de Cultura detalló la documentación que debe contener la carpeta del artista. - Ficha Técnica de la obra: título, técnica, dimensiones, año de realización. Las obras podrán tener una dimensión máxima de 220 cm de alto x 400 cm de ancho x 400 cm de profundidad. No hay restricciones en cuanto a las medidas mínimas. Aquellas obras que vayan colgadas en la pared no podrán exceder los 15 kg de peso. - Imágenes de la obra (formato JPEG o PNG y hasta 2 MB): hasta tres (3) imágenes de la obra que se presenta. Si se trata de una obra compuesta por varias piezas (políptico) solicitamos subir por lo menos una foto del conjunto para que pueda ser comprendida su disposición en el espacio. Se recomienda incluir el total de las imágenes en el caso de tratarse de instalaciones, esculturas o cualquier otro tipo de obra que por sus características requiera de varias imágenes para ser interpretada en su totalidad. - Breve texto sobre la obra presentada (hasta 300 caracteres): donde el artista cuente brevemente de qué se trata la obra postulada. - Lineamientos conceptuales sobre su producción (hasta 1.700 caracteres). Una presentación general de su producción artística, indicando temática, intereses, mate-rialidades, metodología de trabajo y/o todo aquello que considere/n de importancia. - Materiales para difusión y comunicación: a. Nombre del artista tal como debe aparecer en todos los soportes de comunicación. b. Links a web y redes. c. Retrato fotográfico del artista (en color y en formato JPEG o PNG de hasta 2 MB). También informó que para la muestra la obra deberá estar lista para colgar con pitones y alambre o tanza gruesa. Y, en el caso de las esculturas, en lo posible con un pedestal. De no contar con ello, se deberá aclararlo para proveer uno. Por último, detalló que las obras seleccionadas tendrán que ser entregadas en el Edificio 6 de Julio con anticipación. Se contará con curadores para la selección y armado de la muestra. Artistas de distintas disciplinas podrán participar inscribiéndose en el formulario: https://bit.ly/culturaparadisfrutar

Elisa y su equipo habían anticipado el proyecto a artistas plásticos.





Elisa Abella dio detalles del nuevo programa para fortalecer la cultura local.



Convocan a artistas de la ciudad a sumarse a "Cultura para disfrutar"

