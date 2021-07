Funcionarios judiciales inspeccionaron sitios vinculados al terrorismo de Estado

Fue ayer desde la primera hora de la mañana cuando el Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín, llevó a cabo la inspección ocular sobre los diferentes lugares que fueron Centros Clandestinos de Detención durante la última dictadura cívico-militar y el terrorismo de Estado en los Partidos de Zárate y Campana. En el marco de la Causa Nº 4012, conocida como causa "Campo de Mayo", el Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín junto con la Fiscalía Federal interviniente y las Querellas a cargo de la Subsecretaría de DDHHs de la Provincia de Buenos Aires, llevó a cabo la inspección ocular sobre los diferentes lugares que fueron Centros Clandestinos de Detención durante la última dictadura cívico-militar y el terrorismo de Estado en los Partidos de Zárate y Campana; recorriendo los diferentes lugares vinculados al ejercicio de la represión sistemática dentro del circuito de la entonces Área 400. En el marco de la denominada Causa, dentro del Caso 468 la Justicia Federal viene investigando y juzgando la responsabilidad de ocho ex militares que actuaron dentro de la mencionada Área 400 por la desaparición, secuestro, tortura y detención ilegal de 52 víctimas de ambas ciudades. El Juicio comenzó a principios de 2019. A partir de un pedido expreso de la Fiscalía Federal de San Martín y las Querellas, el Tribunal accedió a poder inspeccionar los lugares que fueron instrumentados como espacios de concentración ilegal de personas durante el genocidio en nuestro país. Los lugares vinculados al accionar de la dictadura que vienen siendo investigados en el marco de la mencionada causa son los siguientes: En Zarate: Arsenal de Zárate, Casa Guerci, Comisaría de Zárate, Cuartel PNA Zárate, Destacamento 201. EA. "Casa de Piedra". En Campana: Comisaría Primera de Campana, Fábrica Militar "Tolueno Sintético". (Hoy Rhasa), Predio ex Tiro Federal de Campana ( lindero a Planta Trefila de Siderca ), Reserva Natural (Barrio Otamendi), Club Ciudad de Campana (ex Club Dálmine ). Por estos sitios pasaron en calidad de detenidos ilegalmente vecinos y vecinas de Zárate y Campana. Muchos de ellos hasta hoy se encuentran desaparecidos. Diversos testigos han podido reconocer los lugares a través de sus testimonios en este juicio y a no pocas personas que luego fueron desaparecidas bajo la responsabilidad del Comando de Institutos Militares con asiento en Campo de Mayo. Dicho Comando ejerció su jerarquía de mando en la represión sobre el Área 400 Zárate-Campana, entre 1976 y 1981 durante el período más intenso de la persecución, secuestro, detención y desaparición de personas en el distrito. EL JUICIO CAMPO DE MAYO Y EL SEGMENTO DE VICTIMAS DE ZÁRATE-CAMPANA El juicio es una acumulación de múltiples causas que tramitaron por separado en la etapa de instrucción y se conformaron dentro de la "Megacausa Campo de Mayo". Tienen como víctimas a 350 personas. Son juzgados 22 acusados por delitos de torturas, secuestros, homicidios, desapariciones y apropiación de niños cometidos entre 1976 y 1978. La jurisdicción operativa de Campo de Mayo se extendía sobre un amplio territorio de la zona norte y oeste de la Provincia de Buenos Aires, de San Miguel a Zárate, Campana y San Isidro. El predio de unas cuatro mil hectáreas alojó prisioneros en diversos lugares: El Campito o Los Tordos, Las Casitas o La Casita; el Hospital Militar con la maternidad clandestina y la prisión de Encausados.



Marta Querejeta y Carlos Gómez junto a un grupo de periodistas, en la vereda del club Ciudad (ex club Dálmine) donde en la pileta concentraron a detenidos a principios de la última dictadura cívico-militar.





Uno de los lugares inspeccionados por los funcionarios judiciales fueron las instalaciones del club Ciudad de Campana (ex club Dálmine).





La comisaría de Campana de calle Rawson fue otro de los lugares inspeccionados, sindicada como otro de los lugares por donde pasaron detenidos ilegales del terrorismo de Estado.



Créditos: Arturo Remedi

Funcionarios judiciales inspeccionaron sitios vinculados al terrorismo de Estado

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar