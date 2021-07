Ingresa una nota de vecinos titulares de reservas del desarrollo inmobiliario "Cardales Chico" solicitando al Cuerpo dar aprobación al proyecto de Ordenanza que refiere al tema "en el menor plazo posible". Con la presidencia de Marina Casaretto, hoy a partir de las 19 tendrá lugar la segunda sesión del mes en curso del Honorable Concejo Deliberante de Campana. Entre la correspondencia ingresada, se encuentra una nota de vecinos titulares de reservas del desarrollo inmobiliario "Cardales Chico" solicitando al Cuerpo dar aprobación al proyecto de Ordenanza que refiere al tema "en el menor plazo posible", lo que le suma unos grados más de temperatura al expediente que desde hace varias semanas, se encuentra en manos de la comisión de Obras Públicas a la espera de dictamen. Entre los Asuntos Entrados figuran un Proyecto de Ordenanza del Bloque Justicialista Frente de Todos creando el Ente Municipal de Alto Rendimiento Deportivo en Campana y otro del Bloque Juntos por el Cambio eximiendo por 12 meses a partir del 01-01-21 del pago de la Tasa por Servicios Generales a las agencias de viajes y turismo habilitadas. Además, un Proyecto de Resolución del Bloque Juntos por el Cambio solicita a la Agencia de Recaudación de la Pcia. de Bs. As. eximir de Ingresos Brutos al mismo sector. Finalmente, el Bloque Justicialista Frente de Todos solicita informes al Ejecutivo, sobre los motivos por los cuáles se notifica a comercios gastronómicos la obligatoriedad de contratar a "Fuente Hnos." para el retiro y reciclado de aceites usados. En cuanto a los Despachos de Comisión, está confirmado que hay acuerdo para votar afirmativamente el Proyecto de Ordenanza del Bloque Justicialista Frente de Todos estableciendo para todo empleado municipal que se desempeñe como Bombero Voluntario el día 2 de junio como no laborable. También se tratará un Proyecto de Comunicación del Bloque Justicialista Frente de Todos solicitando gestionar la instalación del servicio de agua potable en calle Vigna del Barrio Dignidad y un Proyecto de Resolución del Bloque Juntos por el Cambio solicitando a la Empresa Autopistas del Sol reparar las luminarias en Ruta 9 desde el km. 72 al km. 80; y dos Pedidos de Informe del Bloque Justicialista Frente de Todos solicitando al Ejecutivo: uno sobre los servicios que presta la Firma Qualita Servicios y otro sobre prestaciones de bienes y servicios de la Empresa Prisma a la Municipalidad de Campana. Finalmente, se descarta la aprobación del Proyecto de Resolución del Bloque Juntos por el Cambio declarando de Interés Legislativo el Proyecto de Invernadero Hidropónico que a partir de una inversión de U$S100 mil de Fundación Rocca y Tenaris se construirá en terrenos cedidos en comodato al Grupo Esperanza, sobre Buenos Aires y Ruta 6.

Hoy se declara no laborable el 2 de Junio para los trabajadores municipales que además, son bomberos voluntarios.



A partir de las 19:

Sesiona hoy el Honorable Concejo Deliberante

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar