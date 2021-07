"Concluida dicha planta no solo podrá prestar servicio de disposición de líquidos cloacales al emprendimiento sino al entorno inmediato, resolviendo una deuda histórica de infraestructura en la zona", destacó el secretario de Planeamiento del Municipio. El secretario de Pla-neamiento, Obras e Ingeniería Urbana del Municipio, Sergio Agostinelli, explicó las ventajas que tendrá el desarrollo urbanístico "Cardales Chico", no solo para los vecinos que decidan comprar en el lugar sino para quienes viven en el barrio San Jorge, que podrán acceder al tendido de cloacas. "El desarrollo extraur-bano de Campana se fue dando en el tiempo con distintos criterios, pero con un denominador común. Durante muchos años los loteos se generaron con un mínimo de infraestructura o prácticamente sin ella. Bastaba con la apertura de calles y el amojonamiento para que se diera origen a un área a urbanizar. Esto generó un fuerte pasivo en términos de infraestructura de servicios", explicó Agostinelli. "Con los años esto fue generando demandas crecientes sobre la administración pública, en lo que respecta a las obras de saneamiento, agua y pavimentos. Así numerosos barrios abiertos quedaron postergados en el desarrollo de infraestructura que a pesar de los innumerables esfuerzos públicos siempre resulta en una demanda insatisfecha", continuó. Agostinelli explicó que la gestión de Sebastián Abella cambió este criterio: "El criterio adoptado por esta gestión en base a los barrios abiertos es, por un lado, que los habitantes cuenten con todos los servicios de calidad garantizando el Municipio el mínimo mantenimiento o inversión con fondos propios con posterioridad. Es por ello que, en este contexto, no encontraremos más barrios abiertos sin calles pavimentadas, iluminación de led con postes metálicos, electricidad, red de agua centralizada y soluciones cloacales". "Es importante asegurarles la vivienda digna a todos los que por una u otra razón quieran vivir en la zona de Cardales sin la necesidad de tener que recurrir a un barrio privado en la expectativa que este le brinde la totalidad de los servicios. CLOACAS PARA 4.000 VECINOS Cardales Chico es un emprendimiento inmobiliario que consta de 506 lotes cuyas medidas son en promedio 350 metros cuadrados cada uno y la densidad poblacional calculada en el asentamiento total es de aproximadamente 2.000 personas. "Parte de la infraestructura que se va a instalar en dicho predio, se trata de la construcción de una planta de tratamiento de líquidos cloacales modular con módulos de 1.000 personas y que, concluidas las 4 etapas comprometidas, llevará soluciones cloacales a 4.000 personas", es decir, permitirá darle servicio a al menos 2 mil vecinos más que los que vivirán allí. "Concluida dicha planta no solo podrá prestar servicio de disposición de líquidos cloacales al emprendimiento sino al entorno inmediato, por lo que podrá resolver una deuda histórica de infraestructura cloacal en la zona de influencia del emprendimiento, más precisamente del barrio abierto denominado San Jorge, que en el momento de su conformación y hasta la fecha no contaban con dicho servicio instalado", resaltó el funcionario.

El secretario de Planeamiento, Obras e Ingeniería Urbana del Municipio, Sergio Agostinelli, explicó las ventajas que tendrá el desarrollo urbanístico “Cardales Chico".



Agostinelli:

"La planta de tratamiento que tendrá Cardales Chico permitirá darle cloacas a los vecinos de San Jorge"

