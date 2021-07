El sueño de Ruth

En las últimas horas se está viralizando en las redes un video en el que la vecina de Campana, Ruth García, le habla a Lionel Messi y le cuenta que el próximo 15 de julio cumple 90 años. "Me quiero dar el gusto de no morirme sin verte. Darte un abrazo y un beso, a Antonella y tus niños… me gustaría que me digas cuándo te espero en la puerta de mi departamento. Antonella no creo que sea celosa de una vieja de 90 pirulos…"

"Ella es Ruth mi abuela que está por cumplir 90 pirulos el 15 de Julio", explica su nieta Ornella Colella y agrega: "Hoy cuando fui a visitarla estaba feliz porque salimos campeones y me dice:- ¡Dáme el número de teléfono de Messi! -No lo tengo abuela, ¿para qué lo querés? - Porque quiero llamarlo para invitarlo a casa, darle un abrazo y sacarme una foto con él y con mis biznietos juntos. - El teléfono no creo conseguirlo pero si querés hacemos un video y tratamos de que él lo vea. -Bueno dale grabá… ¿Cuál es su sueño? Conocerlo, es fanática de él. Sabemos que eso será un poquito difícil. Pero la invitación está hecha. Ella lo espera en su departamento".