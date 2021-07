P U B L I C



Manifestaron que la empresa les paga el sueldo desdoblado y desde hace varios meses. Fuentes consultadas explicaron que están al día, y que faltaba abonar el 20% del aguinaldo que se cancelaría a fin de este mes. Con la presencia de un representante regional de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad (FATSA) ayer se realizó una asamblea de trabajadores de la clínica Delta quienes plantearon entre otras cuestiones el desdoblamiento del pago de sueldos en dos cuotas desde hace varios meses, e incluso el atraso en el pago del último aguinaldo. En ese sentido, tanto la delegada de la clínica como el representante de FATSA aseguraron que llevarán el tema al Ministerio de Trabajo, además de plantear otras cuestiones tales como la falta de entrega de uniformes y la sobrecarga de trabajo dado que no es reemplazado el personal que guarda aislamiento preventivo por el COVID 19. Consultadas sobre el tema salarial, fuentes de la clínica señalaron que si bien es cierto que el sueldo se está pagando de forma desdoblada, es porque la clínica, mes a mes, gestiona el REPRO (Programa de Recuperación Productiva) asociado a la pandemia y el Estado deposita la parte del sueldo correspondiente a mediados de mes. "Es más: hubo un mes que la confirmación del REPRO se atrasó, y no porque lo hayamos gestionado tarde. Sin embargo, no esperamos y pagamos igual mientras esperábamos la confirmación. Es decir, el esfuerzo de nuestra parte está. También es cierto que se nos hizo cuesta arriba abonar el aguinaldo, lo cual no es grato, pero a fin de mes nos ponemos al día", concluyeron.

PARA PAGAR LOS SUELDOS, MES A MES LA CLÍNICA SUSCRIBE EL PROGRAMA REPRO ASOCIADO A LA PANDEMIA.



Trabajadores de la Clínica Delta señalan atrasos salariales

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar