IMPASSE JUDICIAL La quiebra decretada de la empresa Correo Argentino, propiedad del holding de la familia del ex presidente Mauricio Macri, ingresó en una zona de impasse por una resolución de la jueza en lo Comercial Marta Cirulli. La magistrada, que la semana anterior decretó la quiebra tras un trámite que se extendió durante dos décadas, concedió la apelación presentada por los abogados de la firma con "efecto suspensivo". Eso significa que el expediente pasará para su revisión a la Cámara en lo Comercial suspendiendo los trámites propios de una decisión de quebranto. En los hechos, la jueza de primera instancia no podrá avanzar, por ejemplo, con la ejecución de los bienes, ni con la "extensión" de la deuda a otras empresas del Grupo Macri. La jueza Cirulli acató la disposición de la Cámara en lo Comercial -en rigor, tomada hace más de una década- "sobre el efecto que cabe asignar a la apelación deducida contra el decreto de quiebra en esta causa".



TENDENCIA ALCISTA El dólar blue mantiene la tendencia al alza y en lo que va de julio acumuló un incremento superior al 5 por ciento en medio de una mayor presión sobre la demanda. El tipo de cambio paralelo cotizó a $177 en la city porteña, por lo que volvió a tocar su máximo nivel en el año. En las últimas semanas, el billete informal saltó y la suba se acentuó ante las nuevas medidas tomadas por el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores (CNV). El blue trepó $3 en el inicio de semana, lo que representó un alza del 1,7% con relación a la cotización previa al fin de semana largo. Las medidas limitan a US$ 50.000 semanales las operaciones con bonos de legislación local y un monto similar para las realizadas con títulos de ley extranjera, y baja el plazo de espera o "parking" de 3 a 2 días en el caso del CCL, mientras mantiene el de 24 horas para el MEP. RUBRO EN CRISIS La crisis generada por la pandemia golpeó a la economía general pero donde más se sintió fue en el rubro turístico, donde en poco más de un año se perdieron unos 85.000 puestos laborales por el cierre de 2.800 establecimientos hoteleros de todas las categorías. Los datos surgen de sendos relevamientos efectuados por la Asociación de Hoteles de Turismo de la Republica Argentina (AHT) y la Federación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos (FEHGRA). Este lunes se conoció la noticia sobre el cierre del tradicional complejo marplatense, Torre de Manantiales, propiedad del ex funcionario macrista, Hernán Lombardi, que derivó en que 230 personas se queden sin trabajo. Para los empresarios del sector, lo ocurrido con Torre de Manantiales es sólo la punta de un iceberg de una crisis que aun no terminó y que demandará muchos años para lograr una recuperación del rubro. VAN SEPARADOS Pese al llamamiento de Nicolás del Caño para la conformación de un gran frente de "la izquierda clasista", las negociaciones no llegaron a buen puerto y ese sector se presentará disperso en las próximas elecciones PASO. Finalmente el Frente de Izquierda Unidad, que agrupa a cuatro partidos políticos (PTS, Partido Obrero, Izquierda Socialista y MST) no logró ampliarse con la incorporación de nuevos socios, que prefirieron jugar por afuera. En este contexto, se definió que Del Caño (PTS) encabezará la lista de precandidatos a diputados nacionales del FIT en la provincia de Buenos Aires, acompañado por Romina Del Plá (Partido Obrero). En tanto, la lista de precandidatos a diputados nacionales de la Ciudad de Buenos Aires será liderada por Myriam Bregman, también del PTS, mientras que Gabriela Solano (PO) y Alejandrina Barry (PTS). La convocatoria apuntaba a sumar a otras fuerzas de extracción trotskista como Autodeterminación y Libertad de Luis Zamora, el Nuevo Mas de Manuela Castañeira y PO Tendencia de Marcelo Ramal y Jorge Altamira (un desprendimiento reciente del Partido Obrero).

Breves: Noticias de Actualidad

15 de Julio de 2021

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar