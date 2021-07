Tras los anuncios del presidente Alberto Fernández sobre el pago bonos por $5.000 para jubilados y pensionados, el Gerente de ANSES brindó una conferencia de prensa durante la mañana de ayer, a fin de promover el beneficio. El Gerente de la UDAI Campana de ANSES, Gustavo Bellanguer, hizo oficial el anuncio frente a los medios campanenses, explicando los detalles acerca del bono de $5.000 que será otorgado a más de 6 millones de jubilados y pensionados que perciban ingresos de hasta 2 haberes mínimos ($46.130). El Secretario General del gremio de ANSES -SECASFPI- y diputado nacional, Carlos Ortega, junto a la Secretaria de Prensa y diputada provincial Soledad Alonso, acompañaron al funcionario en la sede Campana de la entidad nacional, brindando también declaraciones. "El bono, sumado a la Nueva Movilidad Jubilatoria que ya están percibiendo los jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas es ayudar a que en el mes de agosto tengan un haber mucho mejor", la diputada por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, Soledad Alonso, "Es muy importante todo esto, y destacable, si se tiene en cuenta que con la ley anterior de Mauricio Macri sus asignaciones hubieran estado por debajo de la línea de inflación" expuso la diputada, a la vez que aseguró: "Es fundamental que se sigan llevando adelante estas acciones, y así podamos confiar nuevamente en nuestro sistema de seguridad social en beneficio de nuestros jubilados y jubiladas". Por su parte, el Gerente de la UDAI Campana, Gustavo Bellanger, sostuvo que el bono "Se dará de forma automática, a quienes perciban hasta dos haberes mínimos, así que no será necesario que los jubilados hagan algún trámite. A su turno de exponer, Carlos Ortega aseguró: "Nuevamente el ANSES es la casa de las buenas noticias de los gobiernos populares". "El gobierno está pensando en el conjunto de la sociedad, no sólo en los jubilados", en referencia al bono que percibirá dicho sector el mes de agosto. De tal forma, quien percibe una jubilación mínima tendrá un ingreso 47% mayor al que tenía en diciembre de 2020, mientras que la inflación esperada para este periodo se estima sea del 32,6%. Por tanto, aquellas personas que perciban una jubilación mínima cobrará $28.065 a partir del próximo mes, y quien tenga ingresos de dos haberes mínimos cobrará $51.130. Por último, el diputado nacional se refirió también al nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmará el presidente para que las mujeres que hayan tenido hijos y llegaron a los 60 años puedan sumar años de aportes y, así, alcanzar a completar los 30 años necesarios para jubilarse. "Es una nueva inclusión previsional y fundamental para las mujeres, que fueron las más castigadas durante la época del macrismo" explicó el diputado nacional, y continuó: "Recién a los 65 años se podían jubilar. Ahora, con este proyecto se le da un año de aporte por cada hijo que criaron". "Me parece una medida importantí-sima, una medida de amor y un reconocimiento al trabajo que hizo cada madre con sus hijos". En este aspecto, Soledad Alonso agregó: "Es un reconocimiento que estamos teniendo las mujeres de la mano de un gobierno nacional y popular como fueron los de Néstor y Cristina, y ahora de Alberto, que se caracterizan históricamente por reconocer derechos a este nivel de relevancia social y de impacto no sólo en el aspecto más importante que es la reparación económica, sino también en lo cultural y político". Tal proyecto que se pondrá en marcha durante el agosto próximo, reconocerá un año por hijo para las mujeres y para las personas gestantes con hijos nacidos o adoptados siendo menores de edad; dos años para todas las mujeres que hayan sido titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH); y a las trabajadoras registradas que hayan tenido la licencia por maternidad y por excedencia se le va a reconocer ese plazo para que puedan acceder a su jubilación.

La UDAI Campana brindó detalles sobre el bono de $5.000 y la reforma jubilatoria para mujeres

