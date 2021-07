El Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie se fusionaron y quieren competir en las PASO

P U B L I C









Guillermo Varela de somos barrios de pie.

Son dos de las organizaciones sociales más convocantes del Frente de Todos. El acuerdo implica el posicionamiento de candidatos en las listas legislativas, incluso en Campana, pese a que todavía hay matices distintos. Con un acto en el ND Ateneo del que participó mediante videollamada el presidente Alberto Fernández, Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie anunciaron su integración y reiteraron el objetivo de posicionar candidatos en las listas del Frente de Todos de cara a las PASO de septiembre. El acuerdo entre ambas entidades busca consolidar alrededor de un mismo programa el creciente universo de organizaciones sociales que adhieren al oficialismo y, según confirmaron a La Auténtica Defensa sus respectivos referentes a nivel local, también tiene validez en nuestro distrito, aunque todavía es manifiesta la existencia de matices diversos. Así, mientras Guillermo Varela de Somos Barrios de Pie adelantó su intención de encabezar la lista interna que represente a esta unión, Oscar Echegaray del Movimiento Evita dijo que solo está definido que su entidad se presentará a las PASO, pero no los nombres que integrarán la boleta a falta de nueve días para el cierre de la inscripción de candidaturas. Este miércoles Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie lideraron un gran acto que contó con la presencia, además del presidente, de ministros del Gabinete nacional y sindicalistas. El mismo Alberto Fernández celebró esta diversidad porque -expresó- "la unidad es un elemento esencial para el logro de los objetivos que tenemos por delante". "Ahora viene una nueva etapa. Los voy a necesitar y necesito contar con ustedes. Necesito que renueven la garra para el tiempo que viene, nos vamos a ocupar de los últimos, de los que más necesitan. Pueden contar conmigo", sostuvo el mandatario. Emilio Pérsico, referente del Movimiento Evita y secretario de Economía Social, se mostró confiado en la fuerza que las organizaciones sociales pueden darle a la performance electoral del Frente de Todos. "Creemos que empieza un nuevo gobierno, porque vamos a ganar. Vamos a ser el único oficialismo que gane en pandemia. Estamos condenados a la victoria", aseveró. Con esta unión, la intención de Evita y Somos -más organizaciones como la Corriente Clasista y Combativa- es ganar espacios en las listas que presente el Frente de Todos en las PASO. En ese sentido, cobra impulso la precandidatura de Daniel Menéndez, subsecretario de Economía Social y líder de Somos, en la provincia de Buenos Aires. Menéndez, que en febrero estuvo en Campana recorriendo proyectos gestionados por Somos, comentó que la fusión es "una señal que apunta a los resabios que el neoliberalismo nos dejó" entre las organizaciones "acentuando el individualismo" y la fragmentación del campo popular. "Con la unidad logramos la ley de Emergencia Alimentaria, compartimos una sensibilidad especial para darle más valor a las PyMES, un desprecio por la especulación financiera, desprecio por lo que hizo (el ex presidente Mauricio) Macri con Bolivia, el compromiso para cuida a Evo (Morales, el ex presidente de Bolivia que sufrió un golpe de Estado)", manifestó. En nuestra ciudad ambas organizaciones sociales adelantaron que quieren pelear la interna del Frente de Todos incluso mediante la presentación de su propia lista. De esa manera se han expresado por separado tanto Movimiento Evita como Somos Barrios de Pie. Sin embargo, las posturas no serían del todo coincidentes. Ante la consulta de La Auténtica Defensa, Guillermo Varela dijo que Somos Barrios de Pie "ha pedido lista en Campana para competir en la interna y yo seré el que la encabece". "Nosotros queremos encabezar una lista interna del Frente de Todos, lista que ya solicitamos y nos han dado el OK", afirmó el referente social, quien aseguró además que la boleta la completarían Movimiento Evita, UTEP y Movimiento Popular La Dignidad Confluencia. Varela señaló que con el resto del Frente de Todos "no hubo diálogo en los últimos tres años, no creemos que lo haya, no hay voluntad de reunir a todos los actores para tener lista de unidad, por lo que nosotros entendemos que debemos competir en internas". En tanto, Oscar Echegaray dijo a LAD que la fusión de las organizaciones sociales busca lograr "más fortaleza y poder", aunque recordó que el Movimiento Evita ya había avisado que su meta era competir en las PASO del Frente de Todos más allá de los acuerdos que fuesen apareciendo en el camino. "Eso estaba definido de antes: el Movimiento Evita ya tenía la decisión de ir a internas porque sabemos que no tenemos lugar dentro del armado tradicional que tiene el peronismo en Campana", sostuvo. Consultado sobre si ya había charlas con Somos para conformar una lista de organizaciones sociales, respondió que aun no hubo contactos, pero que "si el compañero (Varela) me dice que quiere estar en este lugar obviamente la puerta está abierta, eso desde ya". "Nosotros como Movimiento Evita vamos a presentar lista con algunos compañeros de la Manuel Belgrano y de otros sectores del peronismo, competiremos como tiene que ser y las PASO serán las ordenadoras, porque en Campana no hay otra forma", consideró.



Oscar Echegaray del Movimiento Evita



El Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie se fusionaron y quieren competir en las PASO

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar