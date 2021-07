No se funciona por una razón muy simple: en lugar de pensar en hacer las cosas, pensamos solamente en como impedir a los demás que las hagan.

Como se están dando las cosas en Latinoamérica, no hablo del mundo porque a muchos nos queda grande hacerlo aunque no nos demos cuenta, la única verdad es que todos somos una especie de "máquinas de impedir". Lo que no pude averiguar es donde se encuentra tamaña producción, para poder cumplir con la inverosímil demanda que se produjo. Por la excelente promoción efectuada por la empresa encargada de publicitar el producto, llegó a lugares donde muchos pensábamos que eran colonizables o por lo menos eran pasibles de realizar en ellos asistencias sociales, educativas, promover su civilización y todo lo demás, como las existentes en la sociedad en que vivimos. Creo no equivocarme que en la sociedad en que vivimos tenemos todo eso, ¿o no? Pero mejor dejarlo así y no analizar qué tenemos y qué no.

Volviendo a la industria de "las máquinas de impedir", creo a estas alturas muchos ya se están preguntando "a dónde quiere llegar este loco con este tema". No muy lejos, estimados lectores (¿alguien lo estará leyendo?), no muy lejos. Les propongo mirar en derredor y simplemente preguntar ¿qué ven? Por lo que han estado leyendo, creo sabrán lo que buscan….. Sí, exactamente eso, los "jóvenes viejos", como se les diría en un tiempo no tan lejano, y por qué no, los viejos jóvenes. Viejos, no de edad física sino mental, que durante el transcurso de sus años de adolescentes, no tuvieron oportunidad de mezclarse con el pueblo real en el que vivían, sino que escucharon solamente las cuidadosas repeticiones de teorías obsoletas, que durante el resto de los años que pasaron hasta hoy, terminaron desapareciendo en el propio obscurantismo que vivieron y no supieron reconocer el cambio suscitado en la sociedad contemporánea, que se produjo con el advenimiento de nuevas tecnologías y la visión de la conversión de un nuevo mundo donde el poder dejó de medirse por la cantidad de humanos y sí por el poder de las armas que balancean la batalla de la convivencia.

Ahora viene la sorpresa. Esta introducción sirvió para ocultar la acción de realizar una simple pregunta: ¿Qué es la felicidad? Porque creo que esto es finalmente lo que todos buscamos en el trascurso de nuestra vida.

Una vez leí o escuché una frase que me quedó grabada a fuego pues significó, el resultado de su análisis, un importante avance en el momento que estaba transitando en esa etapa de mi vida: "Para ganarse la alegría, lo primero que se debe hacer es vaciarse del dolor y del enojo". Nunca supe de quien era. Investigando encontré en muchos lugares su adaptación a innumerables circunstancias vividas por seres humanos de todas las edades y culturas. Desde ese momento pasó a formar parte de mi acervo intelectual, completándola con lo siguiente: "Alguno puede negar que el idioma de la felicidad es la sonrisa".

Viendo lo que sucede, la realidad se desvanece. Se está en una lucha donde es imposible que haya ganadores, dado que por lo antedicho, ganan todos si son todos felices, y para serlo, se debería realizar lo dicho en las dos frases resaltadas en esta columna. Estamos a tiempo. Podemos traer un hecho bíblico para quienes se creen más allá del bien y del mal. Sodoma y Gomorra. Ambas fueron destruidas. Como se diría en un juego de perinola "pierden todos". (El juego de la perinola es un juego muy simple para 2 o más jugadores. Una de sus caras dice "pierden todos").-