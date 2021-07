Efemérides del día de la fecha, 15 de Julio

P U B L I C



DÍA MUNDIAL DE LAS HABILIDADES DE LA JUVENTUD Instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de la Resolución 69/145 en el año 2014, en este día se concientiza acerca de la importancia de invertir en la formación de los jóvenes para que adquieran habilidades y destrezas que les permitan insertarse en el mercado laboral a la vez que se los empodera con el objetivos de que sean influyentes en el mundo: "Sin los jóvenes será imposible conseguir sociedades justas y sostenibles". El tema de este año es "Reimaginar las habilidades de la juventud tras la pandemia" y tiene el objetivo de que los gobiernos, las instituciones educativas y las empresas garanticen la capacitación técnica y profesional de los jóvenes para enfrentarse al impacto socio-económico que provocó la pandemia: "Las soluciones deben ser reimaginadas de una manera que considere no solo la realidad actual, sino también toda la gama de posibilidades para el futuro". Según la ONU, a nivel mundial, 1 de cada 5 jóvenes no tiene empleo ni educación, específicamente, 3 de cada 4 de estos jóvenes son mujeres; a su vez, producto de la pandemia, el empleo juvenil cayó un 8,7% en el año 2020. Por otra parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que 3 de cada 4 jóvenes tienen trabajo informal y 2 de cada 5 viven con menos de 3 dólares al día.



ESTUDIANTES SE CONSAGRA CAMPEÓN DE LA COPA LIBERTADORES 2009 Hace 12 años Estudiantes de La Plata vencía 2 a 1 a Cruzeiro (Brasil) y se consagraba campeón de la Copa Libertadores por cuarta vez en su historia. Las primeras tres las ganó bajo el mando de Osvaldo Zubeldía en los años 1968, 1969 y 1970. El equipo dirigido por Leonardo Astrada e integrado por Mariano Andújar, Cristian Cellay, Germán Ré, Juan Sebastián Verón, Gastón Fernández y Mauro Boselli, debutó perdiendo 3 a 0 ante Cruzeiro. Más adelante, la derrota frente a Deportivo Quito (Ecuador), en la fase grupos, provocó que "El Jefe" renunciara y Alejandro Sabella se convirtiera en el nuevo DT del "Pincha": "Vuelvo a un club que me recibió como un hijo más, que me dio todo y al que di todo de mí. Es a la vez honor, alegría y responsabilidad". Con "Pachorra", el equipo de La Plata no perdió ningún partido a lo largo del torneo. En Octavos de Final, Estudiantes se impuso 3 a 0 ante Libertad (Paraguay) con goles de Fernández y Boselli (2). En la siguiente ronda, le ganó a Defensor Sporting (Uruguay) 1 a 0 en la ida (el gol lo convirtió Desábato) y por el mismo resultado en la vuelta (con gol de Benítez). Tras eliminar a Nacional (Uruguay), Estudiantes se enfrentó contra Cruzeiro, equipo al que venció 2 a 1, con tantos de Fernández y Boselli, y levantó su cuarta Copa Libertadores.



SE LANZA "RISE" Un día como hoy en el año 2016, Katy Perry lanzaba el sencillo "Rise". Compuesto por la cantante estadounidense junto a Savan Kotecha y Ali Payami, la canción fue elegida por la cadena de televisión "NBC" como sencillo oficial de los Juegos Olímpicos Río 2016: "Espero que esta canción nos puede inspirar a sanar, unir, y avanzar juntos".



