Preparado para realizar otra jornada de pesca en aguas del Paraná Guazú, fue que en esta oportunidad convoqué a un suscriptor del canal de YouTube el Sr. Pablo Vázquez, de la localidad de Merlo, zona Oeste del gran Buenos Aires, con el cual desde antes de la pandemia nos debíamos una jornada de pesca juntos. De esta forma Pablo pasó a buscarme por mi domicilio promediando las 6:45 de la mañana. Aún no amanecía pero se notaba que en este día el sol no nos iba a brindar su presencia y calor. Como de costumbre, ya en marcha, nuestra primera parada fue en carnadas El Toro de Calixto Dellepiane y Ruta provincial 6, donde nos proveímos de unas buenas porciones de mojarras, sin dudas las mejores de la zona. En el transcurso del viaje a la guardería del Camping Recreo Keidel con Pablo nos pusimos al día charlando y a los dos se nos notaba la emoción de este encuentro después de tanto esperarlo. Una vez en la guardería, quitamos las lonas de Gino, mi embarcación y procedimos a alistar todo lo necesario para salir al río. Tengo que decirles que si bien en este momento se están dando excepcionales pescas de bagres de mar, llegando en algunos casos hasta una veintena de piezas por lancha y más, entre esta pesca y la del pejerrey me quedo con esta última sin dudas. Así fue entonces que motor en marcha salimos aguas abajo del Guazú, donde al llegar sobre la costa de la provincia de Buenos Aires a las inmediaciones del muelle del Helgue, fondeamos en una profundidad de unos tres metros para el armado de equipos, los que como siempre están compuestos por cañas telescópicas de hasta cuatro metros, reeles frontales y del tipo huevitos cargados con multifilamentos, utilizando líneas convencionales de dos o tres boyas y un puntero o bigotera al final. Con todo listo, líneas al agua, nos largamos al garete sobre esa misma costa, aquí nos encontrábamos al reparo del viento Sur por lo que el agua se encontraba sumamente planchada, baja y sin correntada. La deriva era casi imperceptible, a lo que se le sumaba lanchas yendo y viniendo trayendo pescadores a los cinco nuevos muelles que se confeccionaron últimamente sobre esta costa. Mi decisión de irnos de este sector fue inmediata ya que no estaban dadas las condiciones de pesca, cruzamos entonces el Guazú y nos dirigimos al último muelle de los pantanos para de ahí bajar gareteando, pero aquí el viento Sur no nos dejaba garetear sino que nos metía dentro de los juncales de la costa. Nuevamente en marcha cruzamos el Doradito para salir nuevamente al Guazú y de ahí dejar derivar la lancha al garete. Aquí cambió la cosa notoriamente y con ayuda de un ancla de capa podíamos lograr un hermoso garete, el que comenzábamos en el medio del río y terminábamos en la costa de la provincia de Entre Ríos. Pablo fue el primero en registrar pique en una de sus boyas y concretar la captura de un hermoso ejemplar de pejerrey, tras lo cual vi correr mi puntero bicolor y clavé con firmeza, logrando un excelente ejemplar de pejerrey. Bueno sin dudas los habíamos encontrado. Esta primera gareteada desde el medio del Guazú hacia la costa a la vez nos llevaba aguas abajo, por lo que terminamos la misma con unas ocho capturas de excelentes pejerreyes y además río abajo en las inmediaciones de la boya 167. Las mojarras vivas en nuestros anzuelos estaban cumpliendo su labor a pleno con buen brillo y movilidad. El pique estaba en brazoladas de entre los 15 y 25 centímetros y los ejemplares de pejerreyes que se nos estaban dando eran de muy buenos portes, tal es así que una de las capturas registradas por Pablo y que medimos llegó a los 41 centímetros. Como es nuestra costumbre al llegar a la costa, ya en una profundidad menor al metro, levantamos el ancla de capa y nos dirigimos nuevamente al medio del río para iniciar una nueva gareteada con ayuda del ancla de capa, que en este día jugó un papel preponderante dado que sin ella muchas embarcaciones quisieron copiar nuestra gareteada y se les hacía imposible por la influencia del viento y la velocidad con que los llevaba hacia la costa. Los piques no tenían una gran continuidad pero no podías dejar de estar atento a las boyas porque venían cuando menos los esperabas. Por otra parte, y por ser día de semana, había mucha actividad náutica en este día y el paso de las mismas hacía que el pique se cortara por momentos. Pero no obstante esto nos mantuvimos en este sector copiando una y otra vez nuestro camino y así fuimos teniendo buenas respuestas y capturas, las que se incrementaron mucho más promediando y pasado el mediodía, por lo que en muchas capturas que realizamos tuvimos que dejar de lado nuestro almuerzo, en una jornada sin sol y con viento Sur bastante frío en donde todos los tipos y colores de boyas funcionaron muy bien. Promediando las 16 horas, ya con 68 hermosos ejemplares de pejerreyes a bordo, reacondicionamos la embarcación y nos dispusimos a regresar. Fue una jornada muy buena, que si bien se nos presentaron algunas complicaciones la pudimos llevar adelante con buenos resultados y en donde con el amigo Pablo la pasamos de mil. Nuestro regreso a la guardería náutica del Camping Recreo Keidel fue en medio de olas de mediana intensidad dado que el viento no aflojó en toda esta jornada. Semanario del Pescador:

El pejerrey sigue presente

Por Luis María Bruno

