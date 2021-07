El pasado sábado reunió más de 60 pares de botines y zapatillas y también más de 100 camisetas de fútbol. El próximo sábado 31 habrá una nueva jornada de esta colecta. El pasado sábado, la plaza Eduardo Costa volvió a ser el escenario elegido por el Seleccionado de Fútbol Ciudad de Campana (SFCC) para desarrollar una nueva iniciativa solidaria: la segunda edición de la colecta solidaria "En Patas No". Este proyecto apunta a reunir, especialmente, calzado deportivo para colaborar con aquellos chicos y jóvenes que practican fútbol y no cuentan con recursos para disponer de un par de botines o zapatillas acorde. Además, también se recibió todo tipo de indumentaria deportiva: medias, pantalones, camisetas y abrigo. "Nos fue muy bien nuevamente. La respuesta de los vecinos de la ciudad y de toda la familia del SFCC, desde jugadores y profesores hasta sponsors, fue muy satisfactoria y pudimos reunir más de 60 pares de botines y zapatillas y más de 100 camisetas de fútbol, entre otras prendas", recalcó Facundo Arona, quien coordina el Seleccionado junto a Fernando Saravia. "Además, también se va a sumar Axion con una donación de pelotas, que nos va a permitir reforzar la ayuda a los clubes barriales e instituciones con las que venimos colaborando", agregó Arona, quien adelantó que el próximo sábado 31 de julio se desarrollará una nueva colecta en la plaza Eduardo Costa. En la del pasado sábado, muchos chicos que integran el SFCC fueron parte de la actividad y aprovecharon para "jugar un rato" en la plaza, al tiempo que recibieron una merienda cortesía de Panadería Fénix. "Para nosotros es muy importante que los chicos se suman y compartan, desde su pasión por el fútbol, una actividad social para ayudar a quienes más lo necesitan", remarcó Arona. Esta primera jornada también mostró un generoso gesto de parte de Daniel Rutilo, responsable de Punta del Diablo, quien aportó botines a estrenar. "Nosotros articulamos mucho con comercios y empresas de la ciudad para llevar adelante estas iniciativas solidarias. Así que estamos más que agradecidos con ellos y, en esta oportunidad, con Dani en particular", explicó Facundo. Durante 2020, el SFCC ya había concretado dos jornadas solidarias bajo esta consigna "En Patas No", logrando reunir más de 200 pares de calzado deportivo y más de 100 camisetas de fútbol. Incluso, en uno de esos eventos recibió la visita de la pequeña Zoe Puentes, jugadora de las categorías infantiles de Boca Juniors, quien, en plena pandemia, con la ayuda de sus padres, las redes sociales y un eslogan que creó ella misma ("Todos pueden jugar" con una pelota en forma de corazón en la segunda letra O), logró juntar más de 120 pares de botines y zapatillas que entregó junto a su familia a las autoridades del Hogar de Familias Esperanza para niños en tránsito (Boulogne) y en La Cava, marcando un camino que el Seleccionado Ciudad de Campana está siguiendo. El corolario de esa primera edición realizada por el SFCC fue la entrega de lo recolectado en instituciones como el Hogar de Niños "Nuestra Señora de Lourdes", la Casa de Día "Padre Aníbal Di Francia", Albizola FC y el Comedor "Los Angelitos", del Bajo Otamendi, entre otras. "A partir de lo que realizamos hemos recibido distintos pedidos y tratamos de colaborar con todos. También hemos ayudado a algunos chicos de manera individual. Nuestro objetivo es generar redes entre todos los que trabajamos por el desarrollo del fútbol infantil en la ciudad, priorizando a aquellos que más lo necesitan", detalla Arona sobre el destino de lo reunido. Para este 2021 ya han mantenido contacto también con otras instituciones que trabajan en los barrios Otamendi y La Esperanza. "Entre todos podemos hacer mucho. Por eso no dejaremos nunca de agradecer a los comercios, empresas, instituciones y vecinos que confían en nuestras iniciativas solidarias y que se entusiasman con la posibilidad de ayudar a muchos chicos que lo están necesitando", cerró Arona.

LA ACTIVIDAD SOLIDARIA SE DESARROLLÓ EN LA PLAZA EDUARDO COSTA.





VECINOS Y COMERCIANTES DE LA CIUDAD, COMO DANIEL RUTILO, SE ACERCARON A COLABORAR CON ESTA PROPUESTA DEL SFCC.



Fútbol Infantil:

El SFCC inició la segunda edición de la colecta solidaria "En Patas No"

