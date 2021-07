Empataron 1-1 en el Monumental. La revancha será el próximo miércoles en La Paternal. En tanto, Vélez le ganó a Barcelona (E), mientras Defensa y Justicia perdió con Flamengo. Tras el parte, River Plate volvió a la Copa Libertadores de América y lo hizo con un empate con gusto a poco en el inicio de los Octavos de Final: terminó 1-1 como local frente a Argentinos Juniors, que se llevó un resultado positivo para la revancha que se jugará el próximo miércoles en La Paternal. El Millonario comenzó ganando a los 9 minutos: asistencia del debutante Braian Romero y gol de Matías Suárez. Y de no ser por la buena actuación del arquero Lucas Chaves pudo haber estirado diferencias en ese arranque de la primera parte. Pasado ese momento, el Bicho se acomodó al juego y llegó al empate por intermedio de Gabriel Hauche a los 40 minutos. En el complemento, los dirigidos por Marcelo Gallardo volvieron a presionar a su rival, pero no tuvieron claridad para desnivelar el marcador. Para este encuentro, el Muñeco dispuso los siguientes once titulares: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Héctor Martínez, Milton Casco; Nicolás De la Cruz, Enzo Pérez, Agustín Palavecino; Julián Álvarez, Braian Romero y Matías Suárez. En el segundo tiempo ingresaron Enzo Fernández, Jorge Carrascal, Fabricio Angileri, Federico Girotti y José Paradela. Por su parte, en Liniers, Vélez Sarsfield se transformó en el único equipo argentino que se impuso en la ida de estos Octavos de Final: venció 1-0 a Barcelona de Guayaquil con tanto de Juan Martín Lucero a los 7 minutos de juego. Ahora deberá defender esa diferencia el próximo miércoles, cuando se dispute la revancha en Ecuador. Más complicada la tendrá Defensa y Justicia, que anoche perdió 1-0 como local frente a Flamengo y deberá tratar de revertir el duelo en Rio de Janeiro. En el otro encuentro disputado ayer, Palmeiras derrotó 1-0 como visitante a Universidad Católica de Chile. Mientras que los partidos de ida de estos Octavos de Final concluirán hoy con el choque entre Olimpia e Inter de Porto Alegre en Asunción.

TRAS JUGAR LA COPA AMÉRICA, JULIÁN ÁLVAREZ FUE TITULAR EN EL MILLONARIO. JUEGA INDEPENDIENTE Por los Octavos de Final de la Copa Sudamericana, Independiente de Avellaneda visita hoy a Santos de Brasil desde las 19.15 horas. El otro conjunto argentino que se presentará esta noche será Rosario Central, que enfrentará a Deportivo Táchira en Venezuela desde las 21.30 horas. En tanto, anoche, a Arsenal no solo se le escapó la victoria en Perú, sino que se volvió con derrota de su visita a Sporting Cristal. El equipo dirigido por Sergio Rondina llegó al cierre del partido en ventaja (gol de Nicolás Mazzola a los 25 del ST), pero el elenco incaico logró revertir el marcador: a los 45 del complemento, Alejandro Hohberg niveló las acciones desde los doce pasos y, ocho minutos después, el mismo Hohberg estableció el 2-1 final. La revancha será el próximo miércoles en Sarandí.

Copa Libertadores:

River no pudo como local ante Argentinos Juniors

