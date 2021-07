El HCD aprobó un convenio para la construcción de un Hogar Materno Infantil

La ordenanza, elevada por el Departamento Ejecutivo, convalida un convenio marco y sus anexos suscriptos en el Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Una nota enviada por vecinos que señalaron terrenos del desarrollo "Cardales Chico" generó un amplio debate. Por iniciativa de la presidenta del cuerpo, Marina Casaretto, anoche se adhirió al duelo nacional por el fallecimiento de más de 100 mil personas a causa del Covid-19 en territorio argentino. Por esa razón, la bandera nacional permaneció a media asta durante la sesión, que se inició con un minuto de silencio propuesto por Luis Gómez, de Juntos por el Cambio. Entre la correspondencia recibida, se dio lectura por secretaría una nota de vecinos titulares de reservas del desarrollo inmobiliario "Cardales Chico" solicitando al Cuerpo dar aprobación al proyecto de Ordenanza que refiere al tema "en el menor plazo posible", lo cual generó un amplio debate del que participaron las tres bancadas, donde se tuvo en cuentan también la posición de los vecinos del barrio San Jorge frente al tema. En resumidas cuentas, durante el intercambio entre los ediles se mencionó que los desarrolladores de "Cardales Chico" sumarían un módulo cloacal extra, para que los vecinos de San Jorge puedan contar con ese servicio. Pero que esa información no estaba añadida formalmente al expediente que desde hace más de un mes se encuentra en la comisión de Obras Públicas del concejo. Además se dijo que así como días atrás el intendente Abella tuvo una audiencia con los vecinos que señaron terrenos para "Cardales Chico", anteriormente, también había concedido una similar a los vecinos del San Jorge. Uno de los datos más relevantes al respecto, fue aportado por Soledad Calle (PJ Frente de Todos) quien aseguró que hasta el momento, el desarrollo no tiene el aval de la provincia para ser encuadrado de la Ley de Hábitat, lo cual significaría que los terrenos señados no podrían tener las dimensiones actualmente promocionadas por el desarrollador. Ya en la sesión propiamente dicha, uno de los expedientes más relevantes que fueron aprobados fue la ordenanza del Departamento Ejecutivo que convalida un convenio marco y sus anexos suscriptos en el Ministerio de Obras Públicas de la Nación para que Campana cuente con un Hogar Materno Infantil. Además, se declaró de interés legislativo el proyecto de un Invernadero Hidropónico que, a partir de una inversión de U$S100 mil de Fundación Rocca y Tenaris, se construirá en terrenos cedidos en comodato al Grupo Esperanza, sobre Buenos Aires y Ruta 6; y se sancionó como de todo el cuerpo la ordenanza que establece como no laborable el día 2 de junio para todos los empleados municipales que se desempeñen como Bomberos Voluntarios.

Por iniciativa de Casaretto, el HCD se adhirió a los 5 días de duelo nacional. VIDEO: Sesión Ordinaria, 15 de Julio de 2021. https://t.co/Ejv81rOMq0 vía @YouTube — HCD Campana (@HCDCampana) July 15, 2021

