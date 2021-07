Nuevo choque múltiple en el kilómetro 72 de la Ruta 9

Fue ayer por la tarde, en el mismo sector donde Alexis Javier Domínguez y Miriam Apesteguía perdieron la vida en mayo pasado. Ayer por la tarde tuvo lugar un nuevo accidente en el kilómetro 72 de la Ruta 9, mano a Rosario en el que un camión con acoplado que transitaba por la mano lenta hace un efecto tijera, y termina impactando contra el guardarrail central, quedando parte de su cabina asomando a la mano a Capital. Simultáneamente, la conductora de un Fiat Uno, quien transitaba por la mano rápida, quedó literalmente debajo de la carrocería del mencionado camión, al tiempo que otro camión de reparto de la firma Oralí, que transitaba por la mano del medio, impactó contra el acoplado propiamente dicho. Mariana Mangano, fue rescatada por los Bomberos Voluntarios, quienes se valieron de herramientas hidráulicas para cortar la carrocería del Fiat. La mujer, quien nunca perdió el conocimiento, se encontraba golpeada pero en aparente buen estado general. Se le inmovilizó el cuello y se le colocó oxígeno para luego ser trasladada hasta el hospital municipal en un móvil del SAME. Los choferes de ambos camiones también fueron asistidos en el nosocomio. En el lugar, también estuvieron presentes Defensa Civil, Policía, y personal del concesionario. Entre las maniobras realizadas, hubo que desmontar una columna de alumbrado público que quedó peligrosamente deformada luego del impacto. Lo singular del accidente descripto es que, casi por centímetros, a fines de mayo se produjo otro choque múltiple en el mismo lugar. En aquella ocasión, al salir despedida por el aire una camioneta hacia la mano en sentido a Capital, generó un segundo choque múltiple que finalizó con la vida de Alexis Javier Domínguez y Miriam Apesteguía quienes se trasladaban en moto.





En el área marcada, puede verse cómo el Fiat Uno se incrustó debajo de la carrocería del camión.

#Video accidente en Panamericana km 72, camión Volvo, perdió el control y encerró a un Fiat Uno y un camioncito Mercedes Benz. Una mujer rescatada por Bomberos y Defensa Civil, trasladó SAME. (Edición: Santiago - Canal 15) pic.twitter.com/WFZyXote6Z — Daniel Trila (@dantrila) July 16, 2021 #Ahora accidente en Panamericana km 72 a provincia. Un camión Volvo perdió el control y se montó al guardarrail central encerrando a un camioncito Mercedes Benz y un Fiat Uno quedó abajo del acoplado la conductora del Fiat trasladada por SAME al hospital Bomberos, DC, CP pic.twitter.com/thYAAKtfq2 — Daniel Trila (@dantrila) July 15, 2021

Nuevo choque múltiple en el kilómetro 72 de la Ruta 9

