"Detrás de la estatización de la hidrovía Paraná-Paraguay está la pelea por una caja de 500 millones de dólares"

Carlos Schinoni, ex presidente de la Cámara de Servicios Portuarios y Fluviales de Campana-Zárate y empresario naviero. Lo aseguró el ex presidente de la Cámara de Servicios Portuarios y Fluviales de Campana-Zárate, Carlos Schinoni. Manifestó además que la gestión del Estado pondría en dificultades la navegación de la hidrovía, por donde pasan el 90% de las exportaciones agroindustriales del país. La concesión de la hidrovía Paraná-Paraguay está siendo foco de intenso debate. El gobierno de Alberto Fernández tenía planeado llamar a una licitación para que los servicios de dragado y balizamiento sigan en manos privadas, pero el kirchnerismo duro logró que la concesión recaiga por doce meses en la Administración General de Puertos (AGP), un plazo que podría ser prorrogado hasta tanto tome efectivo control la empresa ganadora del concurso de fondo. El cambio de escenario despertó alarma entre exportadores y empresarios portuarios y navieros. Para ellos, según han consignado varios medios nacionales, la compañía que detentaba la concesión del tramo argentino de la hidrovía desde 1995 -la belga Jan de Nul- tuvo una gestión aceptable, garantizando el acceso de buques de ultramar hasta Santa Fe y la navegación de barcazas de allí hacia el norte. Este flujo naval es un componente central de la economía argentina: a través suyo se exportan el 90% de las exportaciones agroindus-triales del país. "Creo que es todo una pelea por una caja de 500 millones de dólares que el gobierno quiere tener", aseguró Carlos Schinoni, ex presidente de la Cámara de Servicios Portuarios y Fluviales de Campana-Zárate y empresario naviero, conocedor profundo de la hidrovía y una de las voces críticas que se levantaron contra su estatización. Schinoni, propietario de la empresa "Remolques del Río Uruguay" con unidades que operan en diversos tramos de la hidrovía, afirmó además que el Estado no está en condiciones técnicas de hacerse cargo del mantenimiento de esta autopista fluvial, lo que pondría en riesgo las exportaciones y el ingreso de divisas genuinas para el país. En ese sentido, el experto cuestionó el argumento de "proteger la soberanía" esgrimido por el kirchnerismo y defendió tanto la concesión de 1993 como la gestión de la empresa Jan de Nul, a la que consideró "la más importante del mundo" en obras de dragado. Schinoni dijo que "el argumento de nacionalizar la hidrovía para proteger la soberanía más que tristeza da rabia" al ser un razonamiento "totalmente falaz". El empresario afirmó que ni sus remolcadores ni él en sus embarcaciones recreativas tuvieron que dar nunca "explicaciones soberanas" circulando por el río Paraná y reivindicó "la idea maravillosa" de Jesús González, titular de la Subsecretaria de Puertos y Vías Navegables del gobierno de Carlos Menem, de conce-sionar la hidrovía, lo que permitió "pasar de los 2 millones de toneladas de carga que movía a las entre 80 y 100 que mueva actualmente". Luego de sostener que la intención del gobierno nacional es quedarse con "la caja de 500 millones de dólares" que genera el cobro de peaje por el derecho a navegar la hidrovía, Schinoni también advirtió que el Estado no posee los recursos tecnológicos para prestar el servicio de mantenimiento. "El Estado tiene una sola dragadora y está en malas condiciones, saliendo fortuna su reparación. No tiene los medios técnicos para prestar el servicio, se necesitan dragas muy importantes. Y el río Paraná se caracteriza por tener una gran sedimentación producto de la descarga de los ríos Paraguay, Bermejo y Pilcomayo, que lo hace tener lugares que necesitan permanente dragado", explicó el ex titular de la cámara portuaria regional. Por otro lado, el experto también embistió contra aquellos justificativos oficiales que sostenían la necesidad de estatizar el control del sistema fluvial para reforzar la lucha contra el contrabando y el narcotráfico, tareas -sostuvo Schinoni- "que deberían ser responsabilidad única de Aduana y Prefectura Naval y no de la empresa encargada de su mantenimiento". "El Estado argentino es el responsable de que no haya contrabando y narcotráfico", subrayó. Schinoni consideró que "atrás de todo esto hay una cuestión geopolítica" y que la dirección que toma el gobierno prepara el terreno "para que venga una empresa china de acá a uno o dos años y se quede con el mantenimiento y un poco también con el control" de la hidrovía, una posición estratégica de cara a la hegemonía del comercio internacional y el abastecimiento de materias primas. "Este gobierno tiene una idea política que yo no comparto: estatizar todo lo que se pueda. Está visto que lo que está en manos del Estado nunca funciona bien, es una lástima que se arruine una obra que llevó a que el país sea el tercer exportador de soja en el mundo", manifestó el empresario naviero. Qué es la hidrovía La hidrovía Paraná-Paraguay es un corredor natural de transporte fluvial de más de 3.400 km de largo, que se extiende a través de los ríos Paraná y Paraguay, y permite la navegación continua entre los puertos de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. En el año 1993 el decreto 863 dio inicio al proceso licitatorio para la modernización, profundización y balizamiento de los 1.200 km de jurisdicción argentina. La ganadora fue la empresa belga Jan de Nul, con basta experiencia internacional El contrato fue extendido en sucesivas oportunidades, la última vez en 2010 y según Gabriel Romero, responsable de la firma Emepa socia de los capitales belgas en Argentina, le demandó el pago de al menos 600 mil dólares en conceptos de sobornos. Así lo reconoció el propio empresario en la causa "Cuadernos". Argentina exporta por la hidrovía principalmente granos: trigo, maíz, soja y sorgo. También carne y, dependiendo de la época del año, frutas.



