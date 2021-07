ALIVIO FISCAL Por unanimidad, el Senado convirtió en ley el proyecto de "alivio fiscal" a monotributistas, que entre sus puntos salientes retrotrae los valores de las cuotas a diciembre del año pasado para cada una de las categorías, eliminando las deudas que hubieran surgido entre enero y junio de este año producto de la actualización retroactiva de las nuevas escalas. Con 60 votos afirmativos, el Senado ratificó el "Programa de Fortalecimiento y Alivio Fiscal para Pequeños Contribuyentes" que amplía las escalas a partir de julio de este año, de manera tal que en los hechos eleva entre el 35 y el 77% los topes de Ingresos Brutos para cada una de las categorías. La medida prevé que la cuota mensual entre enero y junio de 2021 se pagará tomando el valor vigente a diciembre de 2020 y actualiza las escalas del sistema de monotributo, ampliando las escalas de facturación para cada categoría a partir de julio del 2021 sin aumentarse el valor de la cuota mensual.



RECUPERACIÓN La actividad industrial generó en diez meses el triple de los puestos de trabajo que había perdido en el inicio de la pandemia, aunque con diferencias sectoriales notorias, con los mayores incrementos concentrados en los rubros de Alimentación y Radio y Televisión, así como las principales caídas en Confecciones, Edición y Minerales no Metálicos. La información forma parte del último reporte del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) y no solo deja en evidencia la recuperación global de la actividad industrial sino también cómo la mejora fue liderada por los sectores considerados "esenciales" desde el inicio del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO). BENEFICIADO El ex vicepresidente Amado Boudou recibió la reducción de un mes en su condena de prisión, por lo que la próxima semana podrá acceder a la libertad condicional. El ex vice actualmente se encuentra preso con prisión domiciliaria por la condena que recibió por el Caso Ciccone. Así lo determinó la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, que resolvió acortar un mes la condena que cumple en su domicilio Boudou. De esta forma, el próximo 20 de julio, el ex titular del Senado alcanzará los dos tercios de la pena y estará en condiciones de pedir el beneficio de la libertad condicional. Los camaristas Mariano Borinsky, Ángela Ledesma y Javier Carbajo hicieron lugar a la apelación de la defensa de Boudou, que fue en contra de una resolución del juez de Tribunal Oral Ricardo Basílico. El magistrado había rechazado un pedido para que le redujeran la pena por estímulo educativo en un mes más que lo que le había otorgado otro juez, Daniel Obligado. El pasado 1 de febrero, Obligado le concedió al ex vicepresidente una rebaja de diez meses en su condena por el caso Ciccone. AUTORIZAN IMPORTACIÓN Cuba deja importar productos básicos para paliar el desabastecimiento, en un marco sanitario crítico. El aumento de casos y muertes por Covid-19 de los últimos días no hizo más que agravar la tensión social que se había disparado debido a la escasez de alimentos, artículos de limpieza y medicamentos. Al promediar la semana, las autoridades del gobierno presidido por Miguel Díaz-Canel terminaron por reconocer la legitimidad del reclamo popular y suspendieron de forma temporal las limitaciones y los aranceles que se impone a los cubanos para llevar a la isla productos de primera necesidad. El primer ministro, Manuel Marrero, efectuó el anuncio, que entra en vigencia desde la semana próxima y se mantendrá al menos hasta el 31 de diciembre. La legislación vigente en Cuba sobre la importación de equipaje consiste en un complejo sistema de puntos y límites de peso que establece aranceles a los excesos de artículos traídos por los viajeros.

Breves: Noticias de Actualidad

16 de Julio de 2021

