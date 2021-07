El grupo musical de nuestra ciudad se encuentra grabando y produciendo lo que será su primer material discográfico. Además realizarán una gira para el mes de enero que los llevará por distintos bares de la ciudad y la Costa Atlántica. Los Galancitos es una banda de rock oriunda de nuestra ciudad. Formada en plena pandemia, por iniciativa de unos amigos que para no perder contacto durante la etapa de aislamiento, empezaron a hacer covers "desde casa". Allí cada uno grababa su parte y luego se editaba el audio y video por separado. El grupo está integrado por: Martín Costamagna (Duque) en voz, guitarras, Fabricio Bagnarol (Príncipe) en guitarra, Ricardo Chesini (Conde) en guitarra y coros, Sergio García (Mapu) en batería y Damián Malazuck en bajo. El primer ensayo se dio en Octubre de 2020 cuando se flexibilizó el aislamiento. Luego debutaron en la pantalla, en el programa "Mete Púa" de Diego Mizrahy y a pesar de su corta pero intensa trayectoria ya han tocado en el mítico "The Roxy Live" y en varios bares donde han logrado gran aceptación del público. Rock, pop, alternativo, hard rock, son las influencias que visten a estos muchachos con sello propio, que imprimen en sus canciones. Están en pleno ascenso y quieren pisar fuerte en la escena del rock under. Se encuentran grabando y produciendo lo que será su primer material discográfico previsto para principios del año 2022. Además tienen prevista una gira para el mes de enero que los llevará por distintos bares de la ciudad y la Costa Atlántica. Hicieron varios videos que están subidos en la plataforma Youtube (losgalancitosrock), donde se puede apreciar el sonido rockero que los caracteriza.



REDES SOCIALES Instagram: losgalancitosrock Facebook: Los Galancitos



"Los Galancitos", en pleno ascenso

