Alejandra Dip





SINCRONARIO DE 13 LUNAS Año Tormenta 2. Tormenta Lunar azul. Representa las visiones, el tercer ojo. Energía de autoconocimiento, poder interior, capacidad de percibir. Nos activa los dones que traemos desde la cuna. DÍA 356 DEL AÑO TORMENTA 2. DÍA 20 - LIMI - DÍA DE LA LUNA CÓSMICA, LUNA 13, DE LA TORTUGA QUE VA DESDE EL 27/6 AL 24/7. 6TO DÍA DE LA SEMANA ROJA DE INICIAR, DEL CASTILLO VERDE DE LO EXTRAORDINARIO. KIN 214 - Mago 6 AUTOGUIA. El Tono 6 es el ritmo interno de nuestro ser, la armonía natural de nuestro cuerpo. Poder organizar nuestros ritmos internos en sintonía y concordancia con los ritmos que nos impone el mundo. Este Tono nos puede dificultar expresar nuestras emociones, evitemos estar muy mentales, usemos la alta percepción que nos brinda el MAGO para poder estar en conexión con nuestro ser interior y poder RESPETARNOS. Día para moderar los deseos y las ambiciones. VERNOS, y reconocer nuestras resistencias y nuestras debilidades, nuestras ganas, nuestras limitaciones, nuestra salud, como nos alimentamos si nos cuidamos o nos maltratamos. Estar más en nosotros mismos. Día para saber escucharnos con la percepción amplificada del Mago. Hoy no te sientas desvalorizado ni te inmoles en el dar, aprender a dar y recibir es la tarea del día. Respetar nuestros propios tiempos, las sensaciones internas. Ser como sentimos realmente. Esta Energía que nos dispone a tender una mano, también hay que saber dosificar la vibra que el Tono 6 trae, para no desbordarnos ni por las emociones, ni las presiones que imponga el afuera. Se nos potencia la intuición, la clarividencia y la visión interna. Día donde podemos estar muy reservados discretos, trabajemos en nuestro interior para que no gane las desvalorización, que no estemos con la autoestima baja, pero tampoco que nos creamos que estamos más allá de todo y de todos y nos gane la arrogancia. No permitan que el entorno abuse de ustedes y se pongan en lugar de victimas buscando aceptación. Tomemos el protagonismo de nuestras vidas y pongamos magia a nuestra realidad, que así sea. Que la magia obre maravillas, que tengan un día mágico! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya:

Mago 6 - Energía del 16/07/2021 - Trecena de la Luna

Por Alejandra Dip

