Efemérides del día de la fecha, 16 de Julio

DÍA DE LOS INTERESES ARGENTINOS EN EL MAR Impulsado por la Liga Naval Argentina e instituido mediante la Ley Nº 25.860 en el año 2003, en este día se conmemora el nacimiento del Almirante Segundo Storni, quien remarcó la importancia estratégica, económica y geopolítica del mar y la necesidad de incluir las cuestiones del mar y la actividad naviera como políticas de Estado: "El mar será para la Nación, el vehículo y sostén de su fortuna y su gloria". Los intereses marítimos argentinos comprenden la explotación de los mares como fuente de riqueza petrolera e ictícola, objeto científico y turístico y medio de comunicación para el comercio exterior. Segundo Rosa Storni nació en el año 1876 en Tucumán. En el año 1897 egresó de la Escuela Naval Militar. Más adelante, escribió las obras "Proyecto de Régimen de Mar Territorial" (1911) y "El Mar Territorial" (1926), en las que abordó el régimen jurídico en el mar argentino, y fueron las bases que impulsaron la discusión sobre la soberanía marítima argentina. Sin embargo, su obra más importante fue "Intereses Argentinos en el Mar" (1916). "La política naval es, ante todo, una acción de Gobierno; pero es indispensable, para que tenga nervio y continuidad, que sus objetivos arraiguen en la Nación entera, que sean una idea clara, un convencimiento de las clases dirigentes, y una aspiración constante de todo el pueblo argentino". Con el correr de los años se desempeñó como Director de la Escuela Naval, Jefe del Estado Mayor General y Director General de Material; a su vez, fue uno de los fundadores del Instituto Oceanográfico Argentino de Mar del Plata. Falleció el 4 de diciembre del año 1954 en Buenos Aires.



SE ESTRENA "HOCUS POCUS" Hace 28 años Disney estrenaba "Hocus Pocus" ("Abracadabra"). La película dirigida por Kenny Ortega y protagonizada por Bette Midler, Kathy Najimy, Sarah Jessica Parker, Omri Katz y Thora Birch, no tuvo el éxito que se esperaba pero, con el tiempo, conquistó a la audiencia y se convirtió en un clásico de Halloween: "Me encanta, lo logramos antes de que ocurriera el ´maremoto de Halloween´. Ahora es enorme: niños, adultos, todos participan en él y esta película fue como el comienzo de la ola [de películas de Halloween]" manifestó Midler en una entrevista. Una curiosidad es que Leonardo DiCaprio estuvo a punto de interpretar a Max Dennison en la cinta pero lo rechazó por el papel de Arnie Grape en la película "¿A quién ama Gilbert Grape?" (1993). Hace unos meses se confirmó que la misma tendrá una secuela que se estrenará el año que viene: "Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy volverán a interpretar sus papeles como las deliciosamente malvadas hermanas Sanderson en ´Hocus Pocus 2´" anunció Disney. Cabe agregar que será dirigida por Anne Fletcher (directora de "27 vestidos" y "La Propuesta") y el guion será escrito por Jen D´Angelo.



SE LANZA "SETTLE DOWN" Un día como hoy en el año 2012, "No Doubt" lanzaba el sencillo "Settle Down". Perteneciente al álbum "Push and Shove" (2012) y compuesto por la banda estadounidense, la canción es acerca de la confianza y adaptarse a circunstancias desconocidas: "Siento que representa líricamente dónde estaba… estoy" expresó Gwen Stefani.



Efemérides del día de la fecha, 16 de Julio

