Unidos Por Campana (UxC) solicitó su incorporación dentro del espacio Juntos

"El tiempo es hoy. La marcha que iniciamos, no se detiene", expresaron Los apoderados de la nueva agrupación política en la ciudad de Campana presentaron la solicitud de incorporación dentro del espacio JUNTOS (Ex Juntos por el Cambio), en las recientes presentaciones ante la justicia Electoral Provincial, que se realizaron el pasado el 14 de Julio. "Dentro de los pasos fundacionales que realizó el Partido, como la obtención de la personería jurídica y todas las presentaciones formales, hemos solicitado esta semana la incorporación del partido al espacio de JUNTOS", y expresaron que presentaron ante la junta de poderes de la flamante alianza en Provincia de Buenos Aires, los requisitos formales para ingresar dentro de la alianza nacional". Más adelante destacaron que "desde su origen, el vecinalismo dentro de Espacio Plural surgió como una idea de representar a muchas personas que adhieren a los principios y valores de nuestra Coalición nacional, pero que no se identifican en particular con alguno de sus partidos nacionales; y pensamos que era una forma de dar cabida a más expresiones que, desde nuestro Espacio Plural, puedan trabajar para fortalecer a JUNTOS. La incorporación del partido vecinal a JUNTOS es un paso natural en esa vocación". Desde la Mesa de Acción Política de Espacio Plural, que incluye, además del vecinalismo de UxC a independientes, y miembros del Pro, la Coalición Cívica, el Radicalismo, y el Peronismo Republicano, se refirieron a los últimos reagrupamientos partidarios y ante la dificultad de lograr consensos, mencionaron que "creíamos y creemos que las elecciones son importantes, que lo que no nos gusta o no funciona se cambia a partir de las herramientas ciudadanas que nos permite la democracia pero, al mismo tiempo, que dada la aguda crisis no es momento de desviar mucho el foco de nuestro esfuerzo en el trabajo para salir adelante". Lamentablemente, pareciera que nuestro anhelo de unidad no es posible, y ante esa dificultad las PASO son una opción para dirimir las diferencias. Vamos a trabajar hasta último momento por la unidad, pero si este escenario se consuma, como Espacio vamos a adoptar y dar a conocer, en los próximos días, un posicionamiento frente a la presentación de candidaturas." En otro orden, afirmaron que "mientras esto sucede, la primera decisión que adoptamos como espacio es, precisamente, no desviarnos de lo importante e iniciar el camino para presentarle a la sociedad de Campana un Programa 2030. Un Programa que permita tener una mirada local de los problemas comunes de nuestro tiempo pero que, a su vez, pueda irradiarse a la Región y al país. Campana tiene un talento que excede a la ciudad. Vamos a trazar, juntos, un ambicioso programa que nos transforme en un faro del desarrollo sostenible argentino, que devuelva la idea de progreso a nuestra sociedad. Con la humildad que está en el origen de nuestro espacio, vamos a dar todos los debates, con sentido de escucha, con ánimo de buscar consensos y de generar síntesis, con la determinación de construir un movimiento político que lleva esas ideas a la práctica. El futuro empieza hoy, el tiempo es ahora. La marcha que iniciamos, no se detiene".



Unidos Por Campana (UxC) solicitó su incorporación dentro del espacio Juntos

