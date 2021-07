Buzzini llama a los radicales a alinearse detrás de Manes

La presidente de la UCR Campana se refirió a la interna que tendrá lugar dentro de JUNTOS (ex Juntos por el Cambio) "convocando a todos los sectores radicales" de la ciudad, en un claro guiño al actual concejal vecinalista Axel Cantlon. "A pesar de las adversidades nunca se me cruzó la idea de irme del partido, mis más de 25 años de militancia radical dan fe de lo que digo. Ante diversos escenarios y más allá de las aspiraciones personales, siempre prioricé la construcción partidaria y así es que llegamos a formar parte del frente electoral Cambiemos en el 2015, siguiendo lo resuelto en la convención nacional de la UCR que tuvo lugar en Gualeguaychú", señaló la presidente de la UCR Campana y concejal Romina Buzzini. En ese sentido, recordó también haber trabajado para lograr una lista de consenso para conducir la UCR Campana y agregó: "Hoy, ejerciendo nuevamente la presidencia del partido, es mi obligación e interés lograr la unidad partidaria de cara a las PASO que tendrán lugar en unos meses. Por eso, una vez más, hemos convocado a todos los sectores radicales para que junto a Facundo Manes como candidato a Diputado Nacional podamos ampliar la representación en JUNTOS (ex Juntos por el Cambio)". Según explicó, el escenario político partidario para la UCR se presenta como un gran desafío "en términos democráticos dentro de la coalición, con el objetivo de legitimar los espacios partidarios" y expresó: "Desde el 2017 el radicalismo viene reclamando mayor protagonismo y ésta es la gran oportunidad para construir un proyecto 2021-2023. Manes es quien lidera no sólo este proyecto, sino que también tiene la responsabilidad de darle al radicalismo el lugar por el que tanto luchamos". Sin mencionarlo, pero en un claro guiño al vecinalista de origen radical, Axel Cantlon, quien en las últimas elecciones se sumó a la lista del justicialista Roberto Lavagna, concluyó: "Ante esta situación, en la cual el radicalismo tiene la obligación de estar a la altura de las circunstancias es que convocamos a todos aquellos que hoy por una decisión personal han decidido irse del partido a que vuelvan y se sumen a esta lista que acompañara a Facundo Manes desde Campana. No quedan muchas más palabras, sólo restan que lleguen las acciones".





BUZZINI PRESIDE LA UCR EN CAMPANA Y ALINEADA CON MANES, PRESENTARÁ LISTA EN LAS PROXIMAS PASO DE "JUNTOS".



Buzzini llama a los radicales a alinearse detrás de Manes

