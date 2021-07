Los anticuerpos, las células de memoria, la vacunación completa y la variante Delta

Víctor Racedo

La Agencia Europea de Medicamentos y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, en una comunicación oficial, señalaron: "Los cursos de vacunación completos son vitales para la máxima protección". No hay dudas que, en todo el mundo, la vacunación sigue siendo una de las mejores medidas de protección contra COVID-19. La vacunación completa es particularmente importante teniendo en cuenta la propagación de la variante Delta de SARS-CoV-2, la necesidad de proteger a los ciudadanos, especialmente aquellos en riesgo de COVID-19 severo, y el deseo de abrir nuestras sociedades y relajar las restricciones. La variante Delta es preocupante. Actualmente se está extendiendo rápidamente en Europa y puede obstaculizar seriamente los esfuerzos para controlar la pandemia. La evidencia sugiere que es entre un 40% y un 60% más transmisible que la variante anterior, además, podría estar asociada a un mayor riesgo de hospitalización. Se estima que, para fines de agosto, la variante Delta representará el 90 por ciento de todos los virus del SARS-CoV-2 que circulan en Europa. Esto hace que sea esencial para los países acelerar los programas de vacunación, incluida la administración de segundas dosis, y cerrar las brechas de inmunidad y las oportunidades para una mayor aparición de variantes, lo antes posible. La evidencia preliminar sugiere que recibir las dos dosis de una vacuna es necesario para brindar una protección adecuada contra la variante Delta. El riesgo de enfermedad grave y mortalidad causada por COVID-19 es mayor para los grupos de mayor edad y aquellos con otras afecciones subyacentes, lo que enfatiza la necesidad de completar los cursos de vacunación recomendados. Usar una vacuna diferente para la segunda dosis Hay países que han decidido, teniendo en cuenta sus situaciones, utilizar vacunas diferentes, para la segunda dosis, de las utilizadas para la primera dosis. Por ejemplo, en algunos países se puede ofrecer a las personas una segunda dosis de una vacuna de ARNm después de una primera dosis de la vacuna de vector adenoviral. Hay suficientes bases científicas que permitirían esperar buenos resultados. Actualmente, ningún país está en condiciones de hacer recomendaciones definitivas sobre el uso de diferentes vacunas COVID-19 para las dos dosis. No obstante, los resultados preliminares de estudios en España, Alemania, y el Reino Unido sugieren una respuesta inmune satisfactoria y sin problemas de seguridad. ANTICUERPOS Y CELULAS DE MEMORIA Los resultados preliminares de estudios, hechos incluso en Argentina, de inmunidad celular T muestran que se produce una potente respuesta en personas vacunadas, con el esquema completo. Hay dos tipos de respuestas inmunológicas frente al virus SARS-CoV-2, una de ellas mediada por anticuerpos, producidos por células plasmáticas provenientes de linfocitos B y otra, que destruyen las células infectadas(los linfocitos T), comúnmente llamada inmunidad celular. De allí la importancia de la respuesta inmunológica T para evaluar la respuesta inmunológica completa. Hasta el momento lo que se mide en los test serológicos son los anticuerpos. La duración en el tiempo de la inmunidad depende de lo que llamamos la ´memoria celular´. Los linfocitos de memoria son aquellas células del sistema inmune que se encuentran en la sangre, que han estado en contacto previamente con el virus o una parte de él, ya sea porque la persona se ha vacunado o porque se ha infectado con SARS-CoV-2. Estas células re-circulan por el organismo, por la sangre y los tejidos (como una patrulla protectora) a la espera del reingreso de ese mismo virus para poder reaccionar. Los linfocitos de memoria, como indica la palabra, tienen una memoria inmunológica y recuerdan a aquel antígeno que vieron anteriormente para reaccionar nuevamente con mayor potencia y rapidez. Los resultados preliminares de un estudio realizado en Argentina a través de la llamada Plataforma COVID-T dicen que se ha visto una excelente respuesta en la activación de toda la línea de los linfocitos T ante las vacunas probadas lo que seguramente brindará, con los resultados definitivos, un alivio a aquellas personas que han completado su esquema. Igualmente aún no está dicha la última palabra, nuestro País ha superado los 100000 muertos. Y nada va a hacer que esto vuelva para atrás. Debemos continuar con los cuidados básicos pero demostradamente efectivos. Uso de Barbijo, distancia social y lavado de manos. Por lo menos hasta que toda la población este vacunada con ambas dosis.

Los anticuerpos, las células de memoria, la vacunación completa y la variante Delta

Por Dr. Víctor Racedo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: