Después de bajarse de la competencia en 2019 inició su propio taller y está completamente abocado al armado y preparación de motores. Incluso, recientemente consiguió una victoria en Kart Plus junto a Sebastián Antelo. El presente encuentra a Federico Sfreddo ligado al mundo del karting como preparador de motores. Incluso, viene de conseguir una victoria en la categoría Máster de Kart Plus junto a Sebastián Antelo en el kartódromo de Zárate. Sin embargo, su historia en el karting viene de hace años e incluso cuenta con un fuerte antecedente familiar. "Empecé hace algún tiempo atrás y quería correr, porque fue algo que siempre me gustó. Y aunque querer a veces no es poder, finalmente se dio. Lo mío venía complicado desde el arranque por el tema económico y eso me hizo dudar hasta que mi viejo decidió darme el espaldarazo que me hacía falta", recuerda Federico en el comienzo de la charla. -Era empezar a seguir los pasos de tu padre. -Jajaja… Sí, puede ser, porque al viejo esto le encantó siempre y llegó a correr y ganar un campeonato, lo que te marca que, además de gustarle, andaba bien. Se lo tomaba muy a pecho y con mucha responsabilidad. Le fue bien y hasta mi mamá Tere lo bancó en ese momento. -¿Y hasta dónde te condicionó saber que tu padre corrió en karting? Digo: lo tuyo arrancó por ahí y vos estás siguiendo sus pasos. -Nunca me puse a evaluarlo, pero debe ser nomas así, porque con mi hermano Alejandro pasó lo mismo: los dos terminamos corriendo en karting y él hasta gano el campeonato 2019 en la Master de la Kart Plus. -¿Y quién es el mejor de los dos a la hora de correr? -Jajaja, linda la pregunta, pero no me la compliques. No lo sé, creo que cada uno tiene su estilo. Si nos manejamos por los resultados, yo gané carreras y mi hermano, un campeonato. Cuando estés con mi viejo, preguntale a él, quizás te lo puede responder mejor. -En este tema de correr, uno puede decidir también subirse a un auto, pero vos decidiste ir a la escuelita del automovi-lismo, como se lo llama al karting. -Está bien lo que vos decís, que uno puede elegir donde desea correr, pero ahí también tenés que evaluar el tema del presupuesto, como hablamos recién. Vos sabes que los números son diferentes y estoy lejos de poder llegar a subirme a un auto de ALMA, por decir una categoría. Papá decía que hay que ir paso a paso, entonces empezamos por el karting para arrancar. Además, papá también es de este palo. Igual, estuvo bueno, porque, además, a la hora de arrancar había que saber qué podía dar yo como piloto, qué podía brindar desde arriba de una butaca. Saber quién era como piloto. -¿Y cómo es Federico como piloto? -Buena pregunta: no sé si está bien que lo diga yo, lo dejo para los demás. Uno intenta hacer bien los deberes, pero a veces la situación en carrera te modifica tu pensamiento. En un momento sos pensante y en otro sos vehemente. Eso al menos me pasa a mí. -¿Y cómo es papá Pablo como consejero en las carreras? -Uy, dónde me metiste, jajaja… Lo resumo de esta manera: es un muy buen padre con experiencia en el tema y te lo hace saber. Es muy de acompañarte y no le gusta que dejemos nada librado al azar con mi hermano. Y partiendo desde ese lugar. ahí uno lo escuchaba, pero después salía lo que lograba obtener en pista. Pero te aseguro que el viejo es una masa. -Y un día te bajaste de la competencia. -Sí, allá por el año 2019 empecé un proyecto personal y ya no contaba con el dinero para correr. Sentí el no estar arriba del karting, pero igual estaba contento porque estaba en un emprendimiento familiar de cara a mi futuro. -Ahora, este presente te encuentra de nuevo en el karting, pero desde otro lugar. -Sí, es verdad. Esto también lo disfruto mucho, porque tomé la decisión de ponerme a atender motores, a armarlos, y me encanta hacerlo. Ahora, con la ayuda de mi viejo, que siempre está, me armé un taller con todos los elementos que necesito y empecé a trabajar en mis propios motores. Algunos ya los tengo corriendo y venimos de ganar con Sebastián Antelo, una situación que, además de motivarme, me deja en claro que estoy en el buen camino. -¿Ya venías pensando esta posibilidad de armar motores? -Es un desafío que deseaba realizar. -¿Y qué se disfruta más: correr o armar motores? -Me gustan las dos cosas. Entiendo que son situaciones diferentes y que cada una tiene un sabor distinto. Esto de poder tener mis propios motores y trabajar en ellos me da un plus para seguir y me parece que lo disfruto mucho más verlos en pista y ganar que cuando corría. Es al menos la sensación que tengo en este momento. -¿Y el piloto dónde quedó, entonces? -Está ahí, dándole lugar al armador de motores para la Kart Plus. Me entusiasmé mucho con este tema y ya me metí de lleno con el taller. De a poco vamos a sumar más pilotos. Tomé esta determinación y definitivamente creo que estoy apostando bien. Y dejame que les mande un saludo a todas esas personas que me están ayudando. Son muchos quienes me están apoyando con este nuevo emprendimiento. Y también déjame agradecerte a vos por la nota. Para uno que arranca también es importante que ustedes nos tengan en cuenta.



FEDERICO, JUNTO A SU HERMANO ALEJANDRO Y SU PAPÁ PABLO.



Federico Sfreddo; "Es un desafío que deseaba realizar"

