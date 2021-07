La Dirección de Deportes confirmó quiénes superaron la instancia local en Ajedrez, Padel, Beach Vóley, Fútbol-Tenis, Atletismo y Natación y disputarán la Regional en estas disciplinas. La etapa local de los Juegos Bonaerenses 2021 continúa desarrollándose en nuestra ciudad y desde la Dirección de Deportes municipal confirmaron ayer los atletas que avanzaron a la fase Regional (a disputarse en agosto y septiembre) en Ajedrez, Pádel, Beach Vóley, Fútbol-Tenis y Atletismo. Los clasificados por disciplina y categoría son: AJEDREZ -Universitario Masculino: Iván Rossi -Universitario Femenino: Andrea del Carmen Varela -Sub 18 Masculino: Lucio Dimas Capezzutto -Sub 18 Femenino: Lucía Rossi. -Sub 16 Masculino: Antonio Damiani Darko -Sub 14 Masculino: Ciro Capezzutto PADEL -Universitario Masculino: Felipe Fernández – Fausto Bellanguer -Sub 14 Masculino: Matías Fernández – Gerónimo Signore BEACH VOLEY -Sub 14 Masculino: Alexis Martra – Joaquín Aquino Garrido -Sub 16 Masculino: Tiziano Nahuel Louyer – Julián Gotta -Sub 18 Masculino: Ignacio Romero Allegri – Luca Damiano -Sub 14 Femenino: Dolores Delgado - Luisina Cabrera -Sub 16 Femenino: Pilar Aranguez - Rosario Cabrera -Sub 18 Femenino: Camila Marinetto – Juana Médici -Universitario Femenino: Milagros Scabini – Aylén Herrera -Universitario Masculino: Juan Martín Corsaro – Ian Barranco FUTBOL TENIS -Universitario Masculino: Tomás Harriague – Laureano Giménez -Sub15 Masculino: Saverio Breglia – Branco Karnincic -Sub 18 Masculino: Ramiro López Otamendi – Ignacio Pérez ATLETISMO SUB 14 -80 metros: Ignacio Rastelli y Agustina Díaz. -150 metros: Ignacio Rastelli y Lola Torres. -1.200 metros: Ignacio Daireaux y María Tarelli. -2.000 metros: Felipe García Kauffman y Pilar Olmos. -100 metros con vallas: David Vilela y Angelina Muga. -Salto en Largo: Nahuel Vilela y Angelina Muga. -Salto en Alto: Lola Torres. -Lanzamiento de Jabalina: Nahuel Vilela y Agustina Díaz. -Lanzamiento de Disco: David Vilela y Delfina Antúnez. -Lanzamiento de Bala: Julián Furchi y Abril Orlando. -Lanzamiento de Martillo: Julián Furchi y Abril Orlando. -Posta 5x80 masculina y femenina. ATLETISMO SUB 16 -100 metros: Lucas Destre y Sofía Carmona. -300 metros: Bruno Cesario y Sofía Carmona. -800 metros: Bruno Cesario y Florencia Andrada. -3.000 metros: Tomás Álvarez y Tamara Conti. -110m con vallas: Simón Caffaro. -295m con vallas: Simón Caffaro y Aylén Hernandorena. -Salto en Largo: Félix Arredondo y Ariana Gómez. -Salto Triple: Benjamín Albornoz y Aylén Hernandorena. -Salto en Alto: Eliseo Fiori y Martina Montroni. -Lanzamiento de Jabalina: Joel Rodríguez y Ariana Gómez. -Lanzamiento de Disco: Félix Arredondo y Tamara Conti. -Lanzamiento de Bala: Joel Rodríguez y Martina Montroni. -Lanzamiento de Martillo: Nahuel Pilla y Martina Melliza. -Posta 4x400 masculina y femenina. ATLETISMO SUB 18 -100 metros: Lautaro Sánchez y Yasmin Arapey -400 metros: Aaron Retamar e Iara López. -1.500 metros: Luca Perea y Bianca Amante. -Salto en Largo: Ulice Villalba y Malena Rodríguez. -Salto en Alto: Lucas Figueroa y Malena Rodríguez. -Lanzamiento de Disco: Milton De Olivera y Julieta Rodríguez. -Lanzamiento de Bala: Milton De Olivera y Julieta Rodríguez. -Posta 4x100 masculina y femenina. NATACION -Universitario Masculino: Malcom Augusto DelloBuono. -Universitario Femenino: Camila Abril Prada.

LA COMPETENCIA DE ATLETISMO SE DESARROLLÓ EN EL CLUB CIUDAD DE CAMPANA.





EN PÁDEL SE CLASIFICARON DOS PAREJAS DE NUESTRA CIUDAD.





IVÁN ROSSI AVANZÓ EN LA CATEGORÍA UNIVERSITARIA DE AJEDREZ.



Juegos Bonaerenses:

Se definieron los clasificados en seis deportes

