Breves: Deportivas

CASTAÑO ESTÁ LISTO El boxeador argentino Brian Castaño enfrentará este sábado en San Antonio (Texas) al estadounidense Jermell Charlo en una de las grandes peleas del año, dado que el oriundo de Isidro Casanova expondrá su título mundial Superwélter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), mientras el norteamericano ostenta las coronas del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB). La velada se desarrollará desde las 21.00 (hora argentina) en el AT&T Center, estadio de los San Antonio Spurs en la NBA. Ayer, en la previa, ambos boxeadores compartieron una conferencia de prensa: "Estoy en mi mejor momento. Vengo entrenando muy fuerte durante más de medio año. Hace mucho que estoy metiéndole duro a esto y no tengo la presión. Siempre fui visitante y me tocó ir de punto", señaló Castaño. Y luego agregó: "Van a disfrutar la pelea, no los voy a defraudar. Voy a dejar todo lo que tenga que dejar para llevarme la victoria. Quiero demostrar por qué estamos acá, en el primer nivel mundial".



DELBONIS, EN CUARTOS Federico Delbonis sigue extendiendo su gran año: ayer derrotó 6-3 y 7-6 al español Albert Ramos-Vinolas y avanzó a los Cuartos de Final del ATP 500 de Hamburgo. Por ello, hoy estará jugando por el pase a semifinales frente al díscolo francés Benoit Paire. El mismo objetivo perseguirán Federico Coria en el ATP 250 de Bastad (enfrenta al chileno Cristian Garin) y Paula Ormaechea en el WTA 250 de Budapest (juega ante la estadounidense Danielle Collins). REMO: MUNDIAL SUB 23 En Racice, República Checa, se disputó el Campeonato Mundial de Remo Sub 23, donde Argentina presentó tres botes. El más destacado fue el Single Ligero masculino que estuvo a cargo de Pedro Dickson, quien logró clasificarse a la Final A y redondear un gran 5º puesto. En tanto, el cuádruple masculino conformado por Lautaro Barrios, Franco Calvo, Ignacio Pacheco y Agustín Scenna llegó a la Final B y culminó en la 9ª posición de la General. Mientras el doble femenino tripulado por Sol Ordás y Olivia Peralta Martínez también alcanzó la Final B y concluyó en el 11º lugar de la General. GIMNASTA A TOKIO La gimnasta argentina Abigail Magistrati (17 años) participará de los Juegos Olímpicos de Tokio. Su clasificación se da por la baja de la también argentina Martina Dominici (suspendida de manera provisoria tras dar positivo en un control antidoping del último Panamericano). Ante esta situación, Magistrati fue elegida por ser la siguiente en el ranking all around del último Campeonato del Mundo. La platense se había ubicado en el puesto 36 de ese certamen disputado en Alemania con 52.032. F1: UNA FECHA DISTINTA La 10ª fecha de la Temporada 2021 de la Fórmula 1 comenzará hoy y se desarrollará en el tradicional circuito de Silverstone con un formato que se utilizará por primera vez en la categoría: este viernes habrá un entrenamiento y posteriormente se desarrollará la clasificación, mientras que mañana sábado habrá otra sesión de pruebas y por primera vez se correrá un Sprint clasificatorio a 17 vueltas que determinará el orden de la grilla del domingo. Quienes se suban al podio del Sprint sumarán puntos para el campeonato que actualmente lidera Max Verstappen (Red Bull).

Breves: Deportivas

16 de Julio de 2021

