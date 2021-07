Juegan mañana desde las 15.30 horas. Lando y Tello volvieron a entrenar a la par de sus compañeros, pero no serían titulares. El plantel de Villa Dálmine realizará hoy su último entrenamiento de cara al partido que disputará mañana sábado como visitante frente a Barracas Central por la última fecha de la primera rueda de la Zona B de la Primera Nacional. El encuentro, que será arbitrado por Mario Ejarque, se jugará desde las 15.30 horas y tendrá al Violeta buscando una victoria que se le ha negado en las últimas cuatro presentaciones (dos empates y dos derrotas consecutivas). Para este compromiso, el DT Marcelo Franchini vuelve a tener a disposición al lateral derecho Facundo Lando y al mediocampista Laureano Tello, dos jugadores que se recuperaron de sus respectivas lesiones y que esta semana volvieron a entrenar a la par de sus compañeros. Sin embargo, por la falta de rodaje que arrastran, el entrenador duda en reubicarlos tan rápido en la formación titular nuevamente. Tello sufrió una avulsión ósea de peroné en el cierre del duelo disputado frente a Güemes de Santiago del Estero el pasado 9 de junio, por lo que acumula más de un mes sin minutos de fútbol. Por su parte, Lando se desgarró en el final del primer tiempo del encuentro ante Ferro Carril Oeste del miércoles 23 de junio, por lo que suma tres semanas sin partidos (Maximiliano Pollacchi ha ocupado su posición desde entonces). Ante esta inactividad, Franchini preferiría preservarlos y, quizás, darles minutos en la segunda parte del partido ante Barracas Central, pensando en tenerlos en la mejor condición posible para el inicio de la segunda rueda, cuando también tendrá a disposición a los dos refuerzos ya confirmados: los mediocampistas Emiliano Agüero y Ezequiel D´Angelo. Para el Violeta, esa segunda rueda comenzará el sábado 24 de julio, cuando enfrente como visitante a Independiente Rivadavia de Mendoza desde las 15.30 horas.

LAUREANO TELLO NO JUEGA DESDE EL PASADO 9 DE JUNIO, CUANDO SE LESIONÓ ANTE GÜEMES. COMIENZA LA FECHA La 17ª fecha de la Primera Nacional, última de la primera rueda, comenzará hoy con la disputa de dos encuentros correspondientes a la Zona A: Temperley vs Estudiantes de Río Cuarto (15.00) y Alvarado de Mar del Plata vs Almirante Brown (19.00). En caso de ganar, La Fragata de Isidro Casanova quedará como único líder.

Primera Nacional:

Villa Dálmine cierra hoy su preparación para visitar a Barracas Central

