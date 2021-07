ARRANCA OTRO TORNEO

Este viernes comienza el Campeonato 2021 de la Liga Profesional de Fútbol, que se disputará todos contra todos, a una sola rueda (25 fechas). Y la jornada inaugural tendrá la presencia de Boca Juniors, que visitará desde las 19.00 horas a Unión de Santa Fe con un equipo alternativo, dada la revancha de Octavos de Final de Copa Libertadores que disputará el martes frente a Atletico Mineiro en Brasil. En tanto, en el segundo turno de esta noche, Sarmiento de Junín recibirá a Estudiantes de La Plata desde las 21.15 horas.

La programación de la primera fecha continuará mañana con: Aldosivi vs Patronato (13.30), Newells vs Talleres (15.45), Lanús vs Atlético Tucumán (15.45), Gimnasia vs Platense (18.00) y Vélez vs Racing (20.15). En tanto, el domingo jugarán: Huracán vs Defensa y Justicia (13.30), Arsenal vs San Lorenzo (15.45), River Plate vs Colón (18.00) e Independiente vs Argentinos (20.15). El lunes cerrarán: Central Córdoba vs Banfield (18.00) y Godoy Cruz vs Rosario Central (20.15).

PERDIÓ EL ROJO

En su partido de ida de los Octavos de Final de Copa Sudamericana, Independiente de Avellaneda perdió anoche 1-0 como visitante frente a Santos de Brasil, por lo que quedó obligado a ganar en la revancha que jugará como local el próximo jueves. Por su parte, a Rosario Central se le escapó el triunfo en tiempo adicionado: igualó 2-2 como visitante frente a Deportivo Táchira de Venezuela después de haber estado dos veces en ventaja. En el otro duelo de ayer, Peñarol venció 2-1 a Nacional en el clásico de Uruguay. En tanto, por Copa Libertadores, Olimpia de Paraguay e Inter de Porto Alegre empataron 0-0 en Asunción.

SANTAS CAMPEONAS

San Lorenzo de Almagro se coronó campeón del Torneo Apertura de la Primera A Femenina al vencer 3-2 en definición por penales a Boca Juniors. Las Xeneizes ganaban desde los 19 minutos por el gol de Carolina Troncoso, pero sobre los 45 del segundo tiempo apareció Sindy Ramírez para aprovechar un error del fondo de Boca y marcar el empate 1-1 con el que terminarían los 90 minutos. En los penales, la arquera del Ciclón, Dulce Tórtolo, contuvo dos ejecuciones y encaminó el título para San Lorenzo.